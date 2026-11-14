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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a livré une critique cinglante de l’arbitrage après la défaite spectaculaire de son équipe face au Japon (3-2) en match amical samedi. L’entraîneur italien expérimenté a été envoyé en tribunes lors d’une fin de rencontre houleuse au stade national de Singapour, où le Brésil a concédé le but de la victoire japonaise en fin de match.

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Chaos à Singapour : Ancelotti voit rouge

L’ambiance s’est tendue au Singapore National Stadium dans les derniers instants du match du Brésil contre le Japon. Malgré un doublé de Vinicius Junior, le Brésil n’a pas réussi à contenir une équipe japonaise d’une efficacité redoutable. Lorsque Sakamoto a marqué dans le temps additionnel pour offrir une victoire retentissante au Japon, le banc brésilien a explosé de colère. Au milieu de ces scènes tendues, l’arbitre Jansen Foo Chuan Hui a brandi un carton rouge à l’encontre de Carlo Ancelotti, laissant l’ancien entraîneur du Real Madrid stupéfait au bord du terrain.

Après la défaite, Ancelotti s’est empressé de préciser la raison invoquée par l’arbitre pour justifier son expulsion. « Il m’a donné le carton rouge parce qu’il a dit que je n’étais pas capable de contrôler le banc et que tous les joueurs étaient sur le terrain. C’est la raison », a révélé l’homme de 67 ans, cité par Lance.

Des critiques sur l’arbitrage

Ancelotti n’a pas mâché ses mots au sujet de la prestation de l’arbitre, laissant entendre que sa désignation pour une rencontre internationale de cette envergure était une erreur. Tout en reconnaissant la qualité du football proposé, il a estimé que l’arbitre n’avait pas l’autorité nécessaire pour gérer la tension entre deux grandes nations sur le terrain.

« C’est dommage pour le résultat, parce que nous n’aimons pas perdre, mais nous devons regarder ce que nous avons bien fait. Il y a beaucoup de choses. Certains joueurs disputaient leur premier match et ont montré de belles qualités. Pendant 70 minutes, l’équipe a été bonne. Le résultat, évidemment, a été conditionné par l’attitude de l’arbitre, qui n’a pas sifflé », a déclaré Ancelotti. Il a ajouté : « Mais ce n’est pas sa faute ; c’était un match de haut niveau et je pense qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire pour gérer ce type de rencontre. »

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La discipline tactique du Japon saluée

Ancelotti a également fait l’éloge de son adversaire, reconnaissant que l’ascension du Japon sur la scène mondiale ne doit rien au hasard. Il a souligné son organisation et son intensité physique, deux facteurs qui ont compliqué la tâche de ses joueurs, notamment dans les transitions, où le Japon a su neutraliser la menace bien connue des contre-attaques brésiliennes.

« Le Japon est toujours le même, l’équipe est vraiment bien organisée, avec beaucoup d’intensité, elle se bat beaucoup pour éviter nos contre-attaques. Et je suis satisfait du match que nous avons joué, sauf du début de la rencontre, qui n’était pas bon. Après cela, je pense que nous avons très bien réagi, nous avons eu l’occasion d’égaliser et d’essayer de gagner », a conclu Ancelotti.

Place à Singapour

Cette défaite est la deuxième d’Ancelotti en 21 matches à la tête des quintuples champions du monde, les deux revers ayant eu lieu lors de rencontres amicales. Alors que la pression monte pour que l’équipe livre des prestations plus convaincantes, l’entraîneur reste concentré sur la progression du groupe. L’équipe restera en Asie du Sud-Est pour poursuivre sa tournée, avec l’espoir de rebondir immédiatement après cette nouvelle déception. Le Brésil retrouvera la même pelouse mardi pour un autre match amical, face à l’équipe nationale de Singapour.