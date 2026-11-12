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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a choisi l’attaquant du FC Barcelone Raphinha pour porter le brassard de capitaine lors du match amical international de samedi contre le Japon, à Singapour. Le joueur de 29 ans a été préféré à Vinicius Jr et Bruno Guimaraes, le capitaine habituel Marquinhos étant absent sur blessure.

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La star catalane endosse un rôle de leader

Selon MARCA, Ancelotti a confié à Raphinha la mission d’emmener le Brésil sur la pelouse du Stade national de Singapour après que le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos a subi une blessure musculaire face au géant catalan en Ligue des champions. Ce ne sera pas la première fois que l’attaquant portera le brassard, mais cette désignation récompense son influence grandissante en club comme en sélection. Les dernières séances d’entraînement laissent penser qu’il débutera la rencontre du samedi 14 novembre.

Une hiérarchie établie détermine le choix du capitaine

Privés de leur capitaine habituel, l’ancien entraîneur du Real Madrid et son staff ont étudié plusieurs possibilités, notamment Gabriel Magalhaes, Guimaraes et Vinicius. Ils ont également envisagé de faire tourner le brassard au sein de l’équipe, mais le technicien italien a finalement choisi de respecter la hiérarchie établie lors de la précédente trêve internationale.

Le quotidien espagnol précise que le milieu de Newcastle United Guimaraes est le suivant dans cette hiérarchie et prendra le relais lorsque l’ailier du FC Barcelone ne sera pas sur le terrain. Ce choix récompense le statut de cadre que l’attaquant possède dans le vestiaire de Hansi Flick en Espagne, où il a déjà inscrit 19 buts toutes compétitions confondues cette saison malgré des pépins physiques.

Le club surveille sa charge de travail en sélection

L’ailier ayant reçu un coup lors de la dernière trêve internationale, les dirigeants du club catalan suivront de près son temps de jeu dans les prochains jours. Les plans initiaux laissent penser que le nouveau capitaine sera titulaire, mais qu’il ne disputera probablement pas l’intégralité des 90 minutes lors de l’un ou l’autre match afin de gérer sa charge de travail.

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Ce déplacement de novembre marque la troisième visite des Sud-Américains dans ce pays asiatique, après celles de 2014 et 2019, dans cette enceinte de 55 000 places inaugurée le 30 juin 2014. Lors de leur première visite, sous les ordres de Dunga, le 14 octobre 2014, peu après une victoire 2-1 contre l’Argentine à Pékin, Neymar avait inscrit les quatre buts d’un succès 4-0 face aux Samouraïs bleus. Cinq ans plus tard, Roberto Firmino et Casemiro avaient marqué lors de deux matches nuls consécutifs, 1-1 contre le Sénégal puis 1-1 contre le Nigeria.

La tournée asiatique clôture l’année civile

Après la rencontre de samedi face au Japon, le Brésil terminera son programme de 2026 dans la même enceinte contre Singapour, pays hôte, le mardi 17 novembre. Le Paraguay participe également à cette série de rencontres entre quatre équipes : il affrontera le pays hôte vendredi avant de se mesurer aux Samouraïs bleus mardi prochain. Pour Raphinha, il sera essentiel de rentrer en Espagne sans blessure, alors que l’équipe de Flick reprendra ses campagnes nationale et européenne plus tard dans le mois.