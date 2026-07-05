Carlo Ancelotti annonce une énorme surprise au sein de l'équipe du Brésil avant le match de Coupe du monde contre la Norvège

Raphinha pourrait bien faire son retour dès dimanche avec la Seleção pour affronter la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde. C’est ce qu’a confirmé le sélectionneur Carlo Ancelotti en conférence de presse.

L’attaquant s’était blessé au mollet lors du deuxième match de groupe contre Haïti (victoire 3-0), et son retour avant la fin de la Coupe du monde semblait alors très incertain.

« Il récupère très vite, et nous en sommes très heureux », a déclaré Ancelotti à la presse. « C’est un joueur très important pour notre équipe. »

Il pourrait donc être sur le banc face à la Norvège, « afin qu’il puisse éventuellement entrer en jeu », a expliqué l’entraîneur.

En revanche, Lucas Paquetá sera forfait. Le milieu offensif a dû sortir à la mi-temps du match contre le Japon (2-1) en raison d’une blessure à la cuisse et n’est pas disponible. Ancelotti n’a pas encore dévoilé son remplaçant pour affronter la Norvège.

« Nous disposons de joueurs capables de remplacer Paquetá, chacun avec des atouts distincts : Danilo n'est pas le même profil que Martinelli, Cunha ou Ederson », analyse le technicien italien.

« Le choix dépendra de la façon dont l’équipe jouera et de la force de l’adversaire. Défensivement, nous avons besoin d’un profil comme celui de Paquetá sur le côté gauche, un rôle que peuvent assumer Martinelli ou Danilo. Mais, avec le ballon, ils doivent aussi occuper efficacement le poste de milieu gauche. »