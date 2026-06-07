La Fédération brésilienne de football (CBF) a confirmé dimanche que Wesley França ne participerait pas à la Coupe du monde. Le défenseur de l'AS Rome s'est blessé samedi lors du match amical contre l'Égypte et sera remplacé dans la sélection par le milieu de terrain Éderson.

Dès les premières minutes de la rencontre, le latéral droit de 22 ans a ressenti une vive douleur à l’aine et a dû céder sa place, visiblement ému aux larmes.

Le pire scénario se confirme : il manquera donc la Coupe du monde. Un énorme coup dur pour le jeune latéral, l’un des meilleurs de Serie A cette saison sous le maillot de l’AS Rome.

Sur le plan tactique, Paulo Henrique (Vasco da Gama) et Vitinho (Botafogo) semblaient les candidats les plus logiques, mais ils ont été écartés.

Ancelotti a finalement opté pour le milieu défensif Éderson, qui devrait prochainement s’engager avec Manchester United pour environ 45 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano, les formalités officielles de son transfert seront finalisées en juillet, après la Coupe du monde. Le droitier de 26 ans compte à ce jour trois sélections avec la Seleção.

Champion du monde 2002, le Brésil espère mettre fin à 24 ans de disette cet été. Dans le groupe de l’équipe d’Ancelotti figurent le Maroc, Haïti et l’Écosse.



