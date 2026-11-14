Cardinale : « Je ne vendrai jamais l’AC Milan, je veux faire comme Berlusconi. Personne ne pourra me dire que je n’ai pas les moyens de recruter un joueur. »

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Gerry Cardinale a accordé une longue interview à La Gazzetta dello Sport. Le patron de l’AC Milan et numéro un de RedBird a annoncé d’importantes nouveautés pour le club. Voici ses propos.

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« Nous avons lancé la nouvelle holding, Milan Sports & Entertainment. Le moteur d’opérations comme celle-ci, c’est de donner à l’AC Milan la puissance financière nécessaire pour rivaliser sur le marché des transferts et s’attacher les services des meilleurs joueurs du monde. Je vais transformer la situation financière du club grâce aux ressources qui proviendront du stade, de la salle à San Donato et des autres activités sur lesquelles nous travaillons, comme NBA Europe. »

« Je fais tout mon possible pour que, lorsque nous voulons un joueur, personne ne puisse me dire : “Tu ne peux pas le recruter parce que vous n’en avez pas les moyens.” Actuellement, seuls les clubs de Premier League sont capables d’investir de telles sommes et de s’attacher les services des meilleurs joueurs. Si je veux ramener l’AC Milan au sommet dans les compétitions européennes, et pas seulement en Italie, nous devons comprendre comment rivaliser avec les plus grands clubs du monde. »

« Mon engagement envers l’AC Milan s’inscrit dans la durée. Je ne vendrai jamais l’AC Milan. Jamais. Et ce projet vise à le faire renouer avec la victoire. Je ne suis pas prêt à accepter qu’il faille beaucoup de temps pour y parvenir. Je veux le faire le plus vite possible. Nous verrons à quelle vitesse… Mon objectif est de remporter régulièrement le titre de champion d’Italie et, bien sûr, de retrouver la Ligue des champions. Milan Sports & Entertainment constitue le socle qui permettra de rendre tout cela possible. »

« C’est l’héritage que nous laisserons à Milan. Le stade, bien sûr, représentera un héritage considérable qui transformera notre situation financière, mais il y a aussi le projet concernant la zone de San Donato et le reste. Si nous voulons que l’AC Milan redevienne un grand club, nous devons combler l’écart de revenus avec les clubs de Premier League. Quand j’ai acheté le club, il y a quatre ans, j’ai employé l’expression “Berlusconi 2.0” et personne n’a compris ce que je voulais dire. Aujourd’hui, on commence peut-être à le voir. »

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« Tout le monde pensait que je faisais une comparaison arrogante et égocentrique entre Berlusconi et moi, mais c’était bien mon objectif. Ce que j’essayais d’expliquer, c’est que, tout comme Berlusconi avait transformé l’AC Milan et, avec lui, la Serie A, nous voulons, en tant que propriétaires, être capables de faire entrer le club dans la nouvelle ère que nous vivons. Et il faut procéder comme Berlusconi l’avait fait, c’est-à-dire d’une manière nouvelle. J’ai l’habitude de travailler d’une certaine façon, car c’est ainsi que j’agis, au plus haut niveau mondial et en Amérique. »

« Mon ambition est de me mesurer aux meilleurs clubs du monde. Je veux le faire grâce à ma vision globale du sport et du divertissement. Il n’existe pas beaucoup de groupes propriétaires de plusieurs équipes sportives dans le monde qui possèdent aussi certaines de leurs propres installations, et nous voulons ajouter l’AC Milan à cette liste. Pour rivaliser avec eux, puis faire mieux. »

« Tournée estivale en Australie ou aux États-Unis ? Nous en avons déjà parlé avec Amorim et je peux seulement vous dire que, si nous disputons des matches amicaux à l’étranger, ce sera aux États-Unis l’été prochain. Si nous en disputons… Nous n’avons pas encore décidé et le choix reviendra à Ruben, en fonction de ce qui sera le mieux pour l’équipe : disputer des matches amicaux à l’étranger doit apporter une valeur ajoutée au groupe, et non rapporter quelques millions au club. Ces deux millions ne seront plus notre objectif, comme c’était le cas sous l’ancienne direction. Cela ne se reproduira plus sous notre propriété. Tout ce que nous organiserons en matière de matches amicaux sera mûrement réfléchi avec notre entraîneur. Chaque déplacement. Et nous ne participerons pas à des tournées organisées par d’autres. Nous donnons la priorité à nos joueurs. Nous voulons les aider à bien se préparer pour gagner. C’est notre objectif et nous comptons l’atteindre le plus vite possible. »