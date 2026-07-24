Cardinale : « Camarda et Comotto sont le symbole de la vision de l’AC Milan, de l’avenir et de notre engagement. La priorité va aux joueurs du centre de formation »

Ce matin, l’AC Milan a annoncé les prolongations de Francesco Camarda et Christian Camatta. Le président de l’AC Milan Gerry Cardinale a commenté ainsi :





« Notre engagement à long terme dans le renouvellement des contrats de Camarda et Comotto est pleinement cohérent avec la vision que j’ai définie pour le club depuis que j’en suis devenu propriétaire.









Nous donnerons la priorité aux joueurs formés dans notre centre de formation, nous les accompagnerons dans leur parcours de développement et nous valoriserons au maximum leur potentiel afin qu’ils contribuent aux succès de l’équipe sur le terrain.





Tous deux représentent ce que l’AC Milan a de meilleur : notre centre de formation et la direction que le club entend suivre à l’avenir. Porter le maillot de l’AC Milan doit être un privilège. Et c’est précisément sur cela que nous voulons miser, en veillant à disposer d’une organisation capable de former des joueurs qui incarnent au mieux les valeurs de l’AC Milan et ce que le club représentera dans les années à venir. Camarda comme Comotto sont l’emblème de ce que signifie être l’AC Milan : nous jouons pour gagner et ce sont des gagnants. »