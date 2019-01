Cardiff publie un communiqué à propos d'Emiliano Sala : "Nous continuons à prier pour des nouvelles positives"

Le club gallois a donné sa réaction à travers un communiqué suite aux vives inquiétudes liées à Emiliano Sala, présent dans un avion porté disparu.

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion porté disparu dans la Manche où figurait notamment Emiliano Sala, Cardiff City vient de publier un communiqué pour réagir aux informations inquiétantes concernant l'attaquant argentin. Ce dernier venait de s'engager avec la formation galloise qui évolue en Premier League.

Cardiff City FC Executive Director & CEO Ken Choo | 22/01/19: https://t.co/k9nAcGDHeo L'article continue ci-dessous — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 22 janvier 2019

"Nous avons été très choqués d'apprendre que l'avion avait disparu, a indiqué le club gallois où Emiliano Sala venait tout juste de signer. Nous nous attendions à ce qu'Emiliano arrive hier soir à Cardiff et devait être son premier jour avec l'équipe." À ne pas rater Direct - L'avion d'Emiliano Sala porté disparu, toutes les infos

Nantes - Waldemar Kita : "Emiliano Sala voulait absolument dire au revoir à ses copains"

PSG - Thomas Tuchel : "C’est très, très grave pour nous"

EXCLU - UNFP : "Le PSG doit réintégrer Adrien Rabiot"

"Ce matin, nous avons pris la décision d’annuler l’entraînement"

Le club indique que sa direction est assez pessimiste concernant la situation de l'attaquant argentin. Ainsi, la séance du jour a été annulée pour l'équipe première. "Notre propriétaire, Tan Sri Vincent Tan, et son président, Mehmet Dalman, sont tous très inquiets de la situation. Ce matin, nous avons pris la décision d’annuler l’entraînement avec les pensées de l’équipe, du personnel de direction et de tout le club avec Emiliano et le pilote."

Le communiqué se termine par un message d'espoir pour retrouver sain et sauf Emiliano Sala et les autres passagers. "Au Cardiff City FC, nous souhaitons remercier tous nos supporteurs et toute la famille du football pour leur soutien dans cette période difficile. Nous continuons à prier pour des nouvelles positives."