Jamie Carragher, l'ancienne star de Liverpool, s'est exprimé en termes élogieux sur le parcours de la star égyptienne Mohamed Salah avec les « Reds », soulignant à quel point il serait difficile de le remplacer et l'importance de la stabilité et de l'engagement pour bâtir un héritage footballistique.

Ces propos élogieux de Carragher interviennent après l'annonce récente par Mohamed Salah de son départ de Liverpool à la fin de la saison 2025-2026, bien que son contrat reste en vigueur jusqu'à l'été 2027.

La future destination de la star égyptienne n'est pas encore déterminée, alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel transfert vers le championnat saoudien ou américain, ou sur son maintien en Europe au sein d'un autre club.

Salah est considéré comme l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club, ayant contribué de manière décisive à la conquête de nombreux titres. Il quittera Anfield en laissant derrière lui un héritage riche en exploits et en souvenirs.

« Salah a été un joueur exceptionnel dès le début, et personne ne s’attendait à ce qu’il atteigne un tel niveau avec Liverpool », a déclaré Carragher au journal « Liverpool Echo ».

L'ancienne star de la défense a ajouté : « C'est l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot du club. Il a passé neuf saisons complètes ici, et le véritable secret de son succès réside dans la constance de ses performances exceptionnelles au fil des ans. »

Carragher a poursuivi en saluant la ténacité de Salah : « Ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il dispute chaque match chaque semaine sans jamais faiblir. Je suis extrêmement fier quand je regarde son parcours. La chance a peut-être joué un rôle pour lui éviter les blessures, mais c'est son envie constante d'être présent et de jouer qui le distingue vraiment. »

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Il a ajouté : « Pour moi, sa valeur ne se limite pas seulement à ses grandes qualités techniques, mais aussi à son engagement quotidien envers l’équipe et à sa volonté de disputer chaque match. Nous avons déjà vu de grands joueurs comme Luis Suárez, Michael Owen et Robbie Fowler, et je ne dis pas que remplacer Salah sera une mince affaire. »

Carragher a conclu en se montrant prudemment optimiste quant à l’avenir : « Nous aurons peut-être besoin d’un ailier droit d’un autre type, plus axé sur la création d’occasions, et je ne pense pas que Liverpool ait besoin de recruter une grande star hors de prix pour le remplacer. »

Il a conclu en déclarant : « Nous avons recruté des stars de renom l'été dernier, mais les résultats n'ont pas été tout à fait satisfaisants jusqu'à présent. La clé réside dans le choix du bon joueur pour les bonnes raisons. »