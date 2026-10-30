Partager Suivez GOAL sur Google

L’AC Milan a officiellement confirmé que l’international américain Christian Pulisic a signé un nouveau contrat de longue durée qui le liera au club jusqu’en 2031. L’ailier a été largement récompensé pour ses performances remarquables, qui ont fait de lui un élément essentiel de l’équipe.

Publicité

Pulisic s'engage sur le long terme avec l'AC Milan

Pulisic a officiellement signé un nouveau contrat de longue durée avec l'AC Milan. L'attaquant américain a prolongé son engagement avec le club italien jusqu'à l'été 2031.

Cet accord majeur assure l'avenir à long terme de l'un des joueurs offensifs les plus influents du club. Cette prolongation est une excellente nouvelle pour le joueur comme pour les supporters, alors que l'AC Milan cherche à bâtir une équipe capable de dominer à l'avenir. En choisissant de passer ses meilleures années au club, Pulisic met un terme à toute éventuelle spéculation sur la suite de sa carrière. Il devrait désormais conserver une place dans le onze de départ pour les années à venir.

Récompensé pour ses qualités techniques

Pulisic a été une véritable révélation depuis son arrivée à San Siro en juillet 2023. Il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et s'est imposé comme un élément essentiel de l'attaque.

Le club a officiellement annoncé cette prolongation en couvrant son ailier d'éloges. Il a mis en avant ses « qualités techniques, son caractère, sa régularité et son éthique de travail sans faille » comme les moteurs de sa réussite.

Publicité Publicité

Poursuivre une ambition commune

L'ampleur de l'apport de Pulisic se lit dans ses statistiques impressionnantes. Il a déjà inscrit 44 buts en 141 apparitions pour le club, confirmant son statut de joueur redoutable dans le dernier tiers du terrain. L'AC Milan a expliqué que ce nouveau contrat reflétait une « volonté commune de poursuivre sur la lancée des progrès accomplis ensemble ces dernières années ».

Les dirigeants sont manifestement ravis de conserver un joueur de son calibre. Le communiqué officiel du club a également souligné une forte ambition commune : « continuer à progresser, franchir de nouveaux caps et écrire d'autres chapitres mémorables de l'histoire du club ».

Se concentrer sur les futurs succès de l'équipe

Son avenir en club désormais assuré, Pulisic peut se consacrer pleinement au terrain. L'ailier sera attendu pour mener l'attaque et tirer l'équipe vers l'avant lors des prochaines saisons. Samedi, l'AC Milan disputera le Derby della Madonnina face à l'Inter en Serie A.