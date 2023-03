Capitanat, hiérarchie des gardiens : Deschamps balaie l'actualité des Bleus

Didier Deschamps était présent en conférence de presse pour aborder l'actualité des Bleus. Tous les thèmes ont été balayés.

Calme et déterminé, Didier Deschamps n'a esquivé aucun sujet pour le premier oral de son nouveau mandat, ce jeudi. Le sélectionneur des Bleus a livré sa première liste post-Coupe du monde. Un groupe qui intègre quelques petits nouveaux dans toutes les lignes, comme le gardien Brice Samba (Lens), le défenseur central Wesley Fofana (Chelsea) et le milieu de terrain polyvalent Kephren Thuram (Nice).

Deschamps n'a pas choisi le capitaine

Excepté son différend avec Karim Benzema - pour lequel il a fait une petite mise au point - Didier Deschamps n'a esquivé aucun sujet. Le sélectionneur des Bleus a notamment confié qu'il n'avait pas encore choisi le successeur de Hugo Lloris pour le rôle de capitaine, alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont les noms les plus cités pour porter le brassard.

"Il y en a certains que je retiens possible. Évidemment Kylian en fait partie, mais ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Après, si on entre dans les critères, il peuvent être similaires aussi. Mais forcément, il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations plus importantes. Mais je préfère en discuter en interne avant de prendre ma décision", a-t-il expliqué au sujet du capitanat.

La hiérarchie des gardiens n'est pas établie non plus, bien que Mike Maignan soit pressenti pour devenir le numéro 1. Si Brice Samba a été choisi, Alban Lafont, Ilan Mellier et Lucas Chevalier auront aussi une carte à jouer dans cette nouvelle ère.

"Je rajouterai aussi les 2 gardiens qui sont en Espoirs, qui peuvent être des prétendants, a précisé Deschamps au sujet des deux derniers. Évidemment avec les arrêts de Hugo et Steve on perd deux joueurs très expérimentés. Alban (Lafont) méritait aussi, mais de par ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c'est intéressant de le voir avec nous. On parle de gardiens performants avec leur club mais qui n'ont pas d'expérience internationale avec la sélection".

"La position est comme cela aujourd'hui, elle peut évoluer aussi, de par les performances. Ce n'est pas le même âge, pas le même parcours, mais de par ce qu'ils sont capables de réaliser dans leur club... Brice Samba, il y a tout qui parle pour lui, ce qui veut dire qu'Alban il y a des choses qui peuvent aller à son encontre. J'ai fait ce choix pour qu'on puisse le voir au quotidien pendant 10 jours. Il y aura une hiérarchie mais j'aviserai les intéressés avant de pouvoir vous la communiquer. Il y en a une et il y en aura toujours une", a-t-il conclu.