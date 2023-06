Capitanat, colère de Tedesco, sanction : Tout sur l'affaire Courtois qui secoue la Belgique

Depuis ce matin, l'affaire Thibaut Courtois secoue la Belgique du football. Raison, tensions et sanctions, tout savoir sur ce séisme national.

C'est une véritable bombe qui vient d'exploser en Belgique et qui pourrait avoir de larges conséquences sur les Diables Rouges dans les prochains mois. Alors que la transition entre la génération dorée et la nouvelle génération censée prendre le relais se passait jusqu'ici plutôt bien sous les ordres de Domenico Tedesco, c'est un séisme qui vient de retenir à la veille d'un déplacement en Estonie. Entre rumeurs, colère, démentis et sanction, voici tout ce qu'il y a à savoir sur l'affaire Thibaut Courtois.

Qu'est-il passé avec Courtois et la Belgique?

Il est encore difficile de faire correctement la lumière sur les faits qui ont déclenché ce ras-de-marée mais, une chose est sûre, tout est parti des journaux belges néerlandophones. Ce lundi matin, plusieurs d'entre eux ont en effet révélé que Thibaut Courtois aurait volontairement séché l'entraînement de dimanche. La raison évoquée? Le portier du Real Madrid aurait été mécontent de ne pas hériter du brassard de capitaine contre l'Autriche et aurait voulu le faire savoir.

Rapidement, les contre-rumeurs prennent le relais et une blessure du gardien est évoquée pour expliquer sa nouvelle absence lors de l'entraînement de ce lundi. La Fédération belge prend alors les choses en mains et annonce une conférence de presse en début de soirée pour mettre tout à plat. Ce sont Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur, et Jan Vertonghen, ancien vice-capitaine, qui se présentent alors face à la presse.

Il est bel et bien question d'un mécontentement de Thibaut Courtois dont il aurait fait part à Domenico Tedesco dès la fin de la rencontre contre l'Autriche. Auteur de plusieurs parades importantes, le joueur madrilène aurait reproché au sélectionneur belge d'avoir mis en place une alternance parmi les capitaines en l'absence de Kevin De Bruyne. Tedesco affirme que Courtois serait venu le trouver pour lui faire par de sa déception et de s'être senti offensé de ne pas avoir reçu le brassard, une information confirmée par Vertonghen.

Une sanction, un démenti et des interrogations

En cohérence avec sa position officielle, relayée par la voix de Domenico Tedesco et Jan Vertonghen, l'Union belge considère Thibaut Courtois comme fautif et l'a exclu de la sélection pour le déplacement en Estonie où la Belgique doit disputer son troisième match de qualifications pour l'Euro 2024 ce mardi. Mais en début de soirée, nouveau rebondissement avec la publication sur ses réseaux sociaux d'un démenti du gardien qui vient s'opposer à la position officielle.

Dans sa version, le portier du Real Madrid reconnait bien la discussion avec son sélectionneur mais nie avoir demandé à être désigné capitaine. Selon lui, c'est le principe d'alternance de capitaines qu'il a critiqué, estimant qu'il ne fallait pas refaire la même erreur que sous Roberto Martinez de vouloir contenter tout le monde et de ne pas prendre de décisions claires. Il ajoute enfin que la blessure qu'il a déclaré et que son sélectionneur a nié a bel et bien été attestée par les médecins du Real mais aussi par ceux des Diables Rouges.

Plusieurs heures après le déclenchement de cette bombe, difficile encore de tirer le vrai du faux et deux versions s'affrontent ouvertement. Une chose est sûre, la guerre semble déclarée entre le clan Courtois et l'Union belge et beaucoup craignent qu'aucune réconciliation n'est possible au vu de l'importance de la crise. Tedesco a précisé qu'il allait à nouveau s'entretenir en privé avec son gardien et qu'aucune décision ne serait prise avant cela. Pourra-t-un jour revoir Thibaut Courtois défendre les buts belges? Impossible à dire pour l'instant, il ne sera en tout cas pas de la partie ce mardi en Estonie.