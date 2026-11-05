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Le capitaine de Côme, Lucas Da Cunha, a qualifié la victoire 9-1 de son équipe sur le terrain du RC Lens de « résultat fou », tout en insistant sur la nécessité pour ses coéquipiers de garder les pieds sur terre. Le milieu de terrain a montré l’exemple sur la pelouse en inscrivant le quatrième but de son équipe lors d’une soirée européenne historique.

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Le capitaine mène Como à un incroyable succès à l’extérieur

Le capitaine de Como 1907, Lucas Da Cunha, a vécu une soirée mémorable en menant l’équipe de Cesc Fabregas à une victoire historique 9-1 face au RC Lens. Le club italien a livré une prestation offensive dévastatrice et décroché avec éclat la première victoire à l’extérieur de son parcours européen.

Da Cunha a couronné une belle performance individuelle en inscrivant le quatrième but de Como au début de la seconde période.

Le capitaine a contribué à orchestrer une prestation collective sans relâche, marquée par un triplé d’Anastasios Douvikas et des buts de Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina et du débutant Matteo Papaccioli.

Da Cunha savoure l’envie et l’application de son équipe

Après avoir mené son équipe à cette victoire qui a battu un record, Da Cunha s’est réjoui de la détermination de ses coéquipiers et de leur concentration dès le coup d’envoi. « C’est une soirée incroyable. Nous avons commencé avec beaucoup d’envie, nous voulions prendre les trois points, comme toujours, et ce soir nous y sommes parvenus », a déclaré le capitaine.

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Le milieu de terrain de 25 ans a donné le ton de la prestation dominatrice de Como dans l’entrejeu, en veillant à ce que les visiteurs maintiennent leur rythme pendant les 90 minutes.

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Son but à la 47e minute a pratiquement anéanti tout espoir de retour de Lens.

Le capitaine met fermement en garde contre tout relâchement

Malgré l’onde de choc provoquée par le score à travers l’Europe, Da Cunha a fait preuve de leadership en mettant ses coéquipiers en garde contre tout emballement. « C’est une soirée folle et un résultat fou, mais nous ne devons pas nous emballer », a souligné le capitaine.

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Le capitaine a rappelé que l’objectif principal restait de prendre les trois points, quelle que soit l’ampleur du score.

« Nous étions venus chercher les trois points et c’est ce que nous avons réussi à obtenir », a ajouté Da Cunha.

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Les cadres montrent la voie pour le projet de Fabregas

La réaction mesurée de Da Cunha après le match témoigne de l’environnement empreint de maturité instauré sous la direction de l’entraîneur principal Cesc Fabregas.

Le capitaine veillera à ce que le groupe se reconcentre rapidement lors de son retour aux compétitions nationales et européennes.

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Como puisera une immense confiance dans le leadership de son capitaine et dans son efficacité devant le but, affichée lors d’une soirée qui restera longtemps gravée dans l’histoire du club.