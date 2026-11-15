Capello se souvient de Baresi : « En 1978, j’étais joueur de l’AC Milan et, à Milanello, on parlait d’un jeune qui jouait dans l’équipe Primavera. Je suis allé le voir et j’ai commencé à comprendre qu’il y avait quelque chose de beau. »

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Sur la chaîne YouTube « Milan Hello » d’Andrea Longoni est sorti « Franco Baresi, la véritable histoire de la légende », un documentaire consacré au grand capitaine de l’AC Milan. Un récit émouvant, enrichi d’interviews et de témoignages exclusifs d’entraîneurs, de coéquipiers, de dirigeants et d’adversaires. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci et bien d’autres.

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Le témoignage de Capello : « En 1978, j’étais joueur du Milan et, à Milanello, on parlait d’un garçon qui jouait dans la Primavera de Zagatti. Je suis allé le voir et j’ai commencé à comprendre qu’il avait quelque chose de beau, d’important. Il a commencé à jouer et s’est tout de suite imposé par sa vitesse, son intelligence tactique et surtout sa personnalité, ce qui n’est pas simple. Quelqu’un qui n’a jamais joué à San Siro doit comprendre les difficultés qu’il y a à jouer dans ce stade, parce que le public est sur ton dos, parce qu’il t’appelle par ton nom. Si tu es bon, il te porte aux nues ; si tu ne l’es pas, on te dit « l’è minga bun » (il n’est pas bon). Lui, alors qu’il était très jeune, comme l’a été Paolo Maldini par la suite, s’est tout de suite montré vif, attentif et doté d’une forte personnalité. Des qualités incroyables pour son âge. »