Capello : « Je n'ai pas pu dormir... Voici mon plan pour redresser le football italien »

Le vétéran entraîneur italien Fabio Capello a déploré l'échec de son équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, affirmant qu'il n'avait pas pu fermer l'œil de la nuit.

L'équipe d'Italie a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde, après s'être inclinée aux tirs au but (4-1) sur le terrain de la Bosnie-Herzégovine, suite à un match nul (1-1) disputé mardi soir, lors de la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L'Italie échoue ainsi à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde, après celles de 2018 et 2022. Les Azzurri devront donc attendre quatre années supplémentaires pour revenir sur la scène mondiale, tandis que la Bosnie-Herzégovine s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire.

Capello semblait très affecté par cet échec, et n'a pas caché son mécontentement face à une situation qu'il a qualifiée d'« inacceptable » pour une équipe aussi prestigieuse et légendaire que l'Italie.

L'ancien entraîneur a avoué : « Je n'ai pas pu dormir de la nuit ; je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. »

Il a ajouté dans ses déclarations au journal « Marca » : « Nous parlons d’une équipe qui a remporté quatre fois la Coupe du monde ; c’est une tragédie sportive, une honte. C’est l’un des pires événements que le football italien ait connus dans son histoire récente ».

Capello a également adressé des critiques directes aux responsables des instances italiennes, exigeant des changements urgents dans la structure du football italien.

Il a déclaré : « Personne ici ne va démissionner, et c’est ce qui est le plus inquiétant. Le premier à devoir assumer la responsabilité est le président de la fédération, ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante. »

Capello a présenté un plan de réforme du football italien en déclarant : « Nous devons réunir des experts, analyser la situation actuelle et commencer à reconstruire l’équipe à partir de zéro. Le problème ne se limite pas aux résultats, c’est un problème structurel », soulignant l’importance d’investir dans la formation des jeunes.

Il a poursuivi : « Il sera très difficile de se remettre de cela, mais je suis convaincu que cela contribuera à amorcer un véritable renouveau. L'Italie a besoin de se redécouvrir. »

Capello a conclu en déclarant : « L'Italie est en deuil. Pour un pays aussi passionné de football, cette absence (de la Coupe du monde) pour la troisième fois est très difficile à accepter. »

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