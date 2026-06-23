Cap-Vert - Arabie saoudite : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Cap-Vert – Arabie saoudite sera donné le 26 juin 2026 à 20 h 00 (heure de l’Est).

Contexte de la rencontre

Le conte de fées cap-verdien se poursuit : ces nouveaux venus ont d’abord tenu en échec l’Espagne (0-0), puis arraché un match nul 2-2 face à l’Uruguay. Ces performances de prestige pour l’archipel de 525 000 habitants ont été portées par le gardien de 40 ans Vozinha, auteur de sept arrêts face à l’Espagne, même si l’Uruguay a concrétisé ses deux seuls tirs cadrés.

L’Arabie saoudite, elle, pointe à la dernière place du groupe avec un seul point, glané lors d’un match nul 1-1 face à l’Uruguay, avant de s’incliner 4-0 contre l’Espagne. Un nouveau point suffirait au Cap-Vert pour valider son billet vers les huitièmes de finale si l’Espagne bat l’Uruguay dans l’autre rencontre ; une victoire contre les Saoudiens lui assurerait même la qualification, quel que soit le résultat des autres matches. Une issue qui s’annonce prometteuse pour une équipe déjà adoptée par des millions de supporters à travers le monde.

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Les joueurs clés et l’entraîneur du Cap-Vert

L’attaquant Dailon Livramento, auteur de quatre buts lors des qualifications (dont des réalisations décisives face à l’Angola et le Cameroun), a terminé co-meilleur buteur du groupe. Dirigée par l’ancien capitaine Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », la sélection mise avant tout sur un bloc défensif solide pour tenter de surprendre en Amérique. Le gardien vétéran de Chaves, Vozinha, a confirmé sa valeur lors de la première journée face à l’Espagne, et le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé de 40 000 à plus de 15 millions en quelques jours.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de l’Arabie saoudite

Le capitaine chevronné Salem Al-Dawsari, héros du fameux succès contre l’Argentine en 2022 et double Ballon d’Or asiatique, demeure le pivot technique des siens sur le côté gauche. Dans l’entrejeu, le jeune milieu de 22 ans Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah) sera chargé de tirer les ficelles. Le latéral droit de Lens, Saud Abdulhamid, est le seul joueur de la sélection saoudienne à évoluer à l’étranger. Les Saoudiens sont entraînés par le Grec Georgios Donis, engagé jusqu’en juillet 2027 et arrivé à la tête de la sélection seulement deux mois avant le tournoi.

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Composition probable du Cap-Vert

Vozinha ; Moreira, Lopes, Borges, Cabral ; Pina ; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues ; Benchimol.

Composition probable de l’Arabie saoudite

Al Owais ; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi ; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari ; Al-Buraikan.

Le Cap-Vert dispose d’un effectif de 26 joueurs.

Gardiens : Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Défenseurs : Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Milieux de terrain : Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaquants : Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir).

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Sélection de 26 joueurs de l'Arabie saoudite

Gardiens : Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Défenseurs : Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, en prêt de la Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Milieux de terrain : Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaquants : Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, n’a signalé ni blessure ni suspension avant la rencontre, et aucune composition probable n’a encore été confirmée. Au vu des performances lors de la phase de groupes, il devrait aligner un effectif similaire à celui qui a obtenu le nul contre l’Uruguay et tenu tête à l’Espagne. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le sélectionneur de l’Arabie saoudite, Georgios Donis, n’a pas encore dévoilé son onze de départ ni signalé de nouveaux blessés. Les Verts devront rapidement se remettre de leur lourde défaite contre l’Espagne, et Donis attend une réaction d’orgueil de ses joueurs. D’autres informations seront communiquées ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Composition probable

Le Cap-Vert a affiché une grande régularité lors de la phase de groupes, récoltant deux nuls et trois victoires sur ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat, un match nul 2-2 contre l’Uruguay le 21 juin, a été obtenu après une remontée au score qui lui a permis d’arracher un point précieux. Auparavant, les Requins bleus avaient tenu l’Espagne en échec (0-0) lors de leur entrée en lice, le 15 juin. En préparation, ils avaient dominé les Bermudes (3-0) et la Serbie (3-0), puis partagé les points avec la Finlande (1-1). Sur ces cinq sorties, le Cap-Vert a donc inscrit neuf buts et en a concédé trois seulement, ses deux « clean sheets » consécutifs contre l’Espagne et le Sénégal témoignant de la solidité de sa défense.

De son côté, l’Arabie saoudite affiche un bilan plus contrasté : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Après un match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, elle s’est inclinée 4-0 contre l’Espagne le 21 juin, enregistrant au passage sa plus lourde défaite dans la compétition. Elle avait auparavant battu Porto Rico 3-0 en match de préparation. Les défaites contre l’Espagne et l’Équateur, ainsi qu’un nul face au Sénégal, portent leur total à quatre buts marqués et sept encaissés sur les cinq matchs.

Bilan des confrontations directes

Le Cap-Vert et l’Arabie saoudite ne se sont jamais affrontés dans les données fournies. Leur rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde à Houston marquera donc une première entre ces deux nations.

Classement

Au classement du groupe H, le Cap-Vert pointe à la troisième place tandis que l’Arabie saoudite ferme la marche à la quatrième avant la dernière journée.