Cap sur l’Amérique ! La FIFA confirme que les États-Unis accueilleront la première Coupe du monde des clubs féminine en 2028, alors que l’égalité des primes se rapproche

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La FIFA a officiellement annoncé que les États-Unis accueilleront la toute première Coupe du monde des clubs féminine en 2028, une étape majeure pour le football professionnel féminin. Parallèlement à cette décision historique, l’instance dirigeante s’est engagée à augmenter considérablement les moyens financiers alloués à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, afin que les joueuses et les clubs reçoivent des récompenses plus importantes que jamais.

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Les États-Unis accueilleront un tournoi de clubs historique

Les États-Unis accueilleront la première Coupe du monde des clubs féminine de la FIFA, qui réunira 19 équipes du 5 au 30 janvier 2028, confirme l’instance dirigeante. Le Bureau du Conseil a entériné la décision d’organiser ce tournoi quadriennal sur le sol américain après la réussite des récents grands événements mondiaux accueillis par le pays.

Sept équipes ont déjà décroché leur place dans cette compétition inédite en remportant leurs titres continentaux respectifs au cours des saisons comprises entre 2024 et 2027. Arsenal, Barcelone, Club America Femenil, Gotham FC, Naegohyang Women’s FC, Corinthians et Wuhan Jiangda sont les premières équipes dont la participation est confirmée.

L’instance dirigeante a également approuvé un important dispositif financier pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Les nations participantes recevront chacune 2,5 millions de dollars pour leur préparation avant décembre 2026, un montant équivalent à celui prévu pour la Coupe du monde masculine 2026.

Bareman explique le choix des États-Unis





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Dame Sarai Bareman, directrice du football féminin de la FIFA, a souligné que les infrastructures sportives de premier plan des États-Unis et leur expérience récente avaient été déterminantes. Le pays a accueilli avec succès la Coupe du monde des clubs masculine élargie en 2025 et joué un rôle majeur dans l’organisation de la Coupe du monde 2026, ouvrant la voie à cette nouvelle désignation.

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« Nous avons procédé à une évaluation détaillée pour identifier le pays hôte le plus adapté à la première édition de la Coupe du monde des clubs féminine de la FIFA, a déclaré Bareman. En définitive, la réussite récente des États-Unis dans l’organisation de grandes compétitions de la FIFA, associée au vif intérêt que suscite le football féminin dans le pays et à ses infrastructures sportives de premier plan, en a fait le choix qui s’imposait. »

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« Aux côtés de l’écosystème dynamique et passionné du football féminin aux États-Unis, des clubs qualifiés, du gouvernement, des villes hôtes, de nos partenaires commerciaux et médiatiques, entre autres, notre mission sera d’établir un niveau d’excellence pour le football féminin de clubs à l’échelle mondiale et une référence pour l’avenir. »









Une représentation de toutes les confédérations garantie

Le tournoi de 2028 réunira des clubs issus des six confédérations afin de garantir une représentation mondiale. L’UEFA enverra six représentants, tandis que l’AFC, la CAF, la Concacaf et la CONMEBOL disposeront chacune de trois places. Une seule équipe représentera l’OFC.

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Évoquant les sept premiers clubs qualifiés, Bareman a déclaré : « Ces sept clubs, et douze autres, se réuniront pour montrer au monde entier la force et la profondeur du football féminin de clubs. Ils auront l’occasion de raconter leur histoire, d’élargir leur base de supporters et de représenter leur club sur la scène mondiale. Ils ont pleinement mérité cette occasion de participer à un moment historique aux États-Unis. »

Au-delà du football de clubs, l’engagement de la FIFA pour la Coupe du monde féminine 2027 prévoit des niveaux de services équivalents à ceux fournis aux joueurs masculins en 2026. Tout excédent généré par le tournoi sera également distribué aux associations membres participantes, une part spécifique étant directement réservée aux joueuses.

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La course aux dernières places s’intensifie





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Douze places restent à prendre, alors que des clubs du monde entier se disputent la suprématie continentale avant le tournoi de 2028. La composition définitive de la compétition se dessinera progressivement, à mesure que les champions des confédérations seront couronnés au cours des deux prochaines années.

De leur côté, les sélections nationales tourneront leur attention vers la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, en décembre 2026. Les modalités de répartition des fonds pour la Coupe du monde 2027, les paiements minimums garantis aux joueuses et le programme d’avantages pour les clubs y seront discutés et finalisés.