Comment regarder Cannes - SC Aubagne Air Bel avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder au contenu et profiter du match !

Avant-match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

Cannes reçoit le SC Aubagne Air Bel pour un match de Ligue 3 important pour les deux équipes, qui occupent des positions opposées au classement avant la rencontre.

Cannes aborde ce match avec des résultats en dents de scie. Sa victoire face à Atlas Paillade en Coupe de France lors de sa dernière sortie lui a donné de l’élan, mais son parcours en championnat reste irrégulier : les défaites contre Thionville Lusitanos et Villefranche Beaujolais ont freiné sa progression en troisième division.

Le SC Aubagne Air Bel traverse une période difficile. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 3, encaissant beaucoup de buts et peinant à trouver ses marques à ce niveau. Sa seule victoire ces dernières semaines a été obtenue à l’extérieur contre le FC Fleury 91.

L’écart au classement résume en grande partie la situation. Cannes occupe la septième place en Ligue 3, tandis qu’Aubagne Air Bel est 17e. Ce match revêt donc des enjeux très différents pour les deux clubs.

Pour tout savoir sur la façon de suivre ce match de Ligue 3, notamment l’heure du coup d’envoi et les modalités de diffusion, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes et effectifs