Santi Cañizares, ancien gardien du Real Madrid, a critiqué ce qu'il considère comme un faible investissement des attaquants de la formation merengue dans les tâches défensives, après la victoire d'hier samedi face au Rayo Vallecano (4-1) au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de Liga.

Cañizares n'a pas hésité à critiquer la performance du Real Madrid lors de son analyse du match sur la radio « Cope », déclarant : « Madrid possède une vertu, la meilleure vertu qu'une équipe puisse avoir, l'efficacité, cela ne fait aucun doute », tout en avertissant que « si l'équipe veut être la meilleure d'Europe, elle doit maîtriser plus d'un aspect ».

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Cañizares a évoqué en particulier le faible investissement des attaquants du Real Madrid en défense, en affirmant : « Lorsqu'ils n'ont pas le ballon, ce que font les attaquants est effroyable. Ils se contaminent les uns les autres, l'un regarde l'autre, et l'autre regarde encore un autre, et se dit : ah, moi, si celui-là ne bouge pas, moi non plus je ne bouge pas. »

Et de poursuivre : « L'équipe se scinde, les milieux de terrain sont contraints de reculer et de se coller à la défense, et n'importe quelle équipe se crée des occasions face au Real Madrid. »

L'ancien gardien merengue a insisté sur le fait que cela représente un problème compétitif pour l'équipe, en précisant : « Ce n'est pas compétitif, et il faut y remédier. Si vous ne le faites pas tout au long de l'année, le jour où vous devrez le faire, vous ne le ferez peut-être pas tout à fait bien. »

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