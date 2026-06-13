Arnaut Danjuma, l’attaquant de Valence, n’a plus porté le maillot de la sélection néerlandaise depuis son dernier match international face au Danemark en mars 2022. Pourtant, il affirme posséder les qualités nécessaires pour retrouver les Oranje.

Dès l’entame de l’émission, le présentateur Sam van Royen lui demande pourquoi, malgré ses six sélections, il n’est pas actuellement aux États-Unis avec les Oranje. « Si je dois être honnête, je n’en sais rien. Je pense avoir les qualités pour figurer en équipe nationale néerlandaise, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je n’y suis pas ; c’est une bonne question. »

« Je n’ai pas discuté de la situation avec Koeman, donc je ne peux pas dire ce qu’il pense. Peut-être que mes performances n’ont pas été suffisantes ; c’est sans doute la raison », analyse l’attaquant.

Interrogé sur ses capacités à intégrer l’équipe actuelle, l’ailier répond avec assurance : « Oui, je le pense. J’ai disputé beaucoup de matchs cette année et la Liga est un championnat de haut niveau. »

L’attaquant de 29 ans reconnaît toutefois avoir manqué certaines opportunités au cours de sa carrière, notamment son passage à Gérone il y a quelques saisons : « Je pense avoir laissé filer quelques occasions par le passé, ce qui m’aurait permis d’être plus souvent dans le groupe. »

« Je suis allé à Gérone pour disputer la Ligue des champions, mais nous avons connu une mauvaise saison. Un joueur a besoin d’être dans un club qui tourne bien à ce moment-là. À Valence, nous avons réalisé une saison correcte, ponctuée de hauts et de bas. »

Dans le passé, l’attaquant a porté les couleurs du NEC, de Villarreal, de Bournemouth et de Tottenham.