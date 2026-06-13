Cancelo revient sur ce moment douloureux : « Je me souviens du dernier cri de ma mère alors qu'elle était coincée sous la voiture ! »

Dans une interview rare et émouvante, le latéral portugais João Cancelo, 32 ans, joueur du FC Barcelone, revient sur les épreuves les plus douloureuses de sa vie. Il évoque notamment le décès de sa mère dans un accident de la route et ses efforts désespérés pour la libérer en soulevant le véhicule, en vain. il évoque aussi le violent vol dont il a été victime en 2021 à Manchester et qui lui a laissé une cicatrice permanente sur le front.

Invité de l’émission « Alta Defesa » sur la radio portugaise SIC, le latéral droit s’est confié pour la première fois au public, la voix étranglée par l’émotion : « Ce moment a changé ma vie à jamais. Je me souviens de tout : le dernier cri de ma mère, mon frère en larmes, un enfant de huit ans. »

Les détails de l’accident

« J’ai tenté de soulever la voiture pour libérer ma mère, mais j’ai été incapable de le faire. Il faisait nuit noire, nous étions dans les buissons, sur l’autoroute, au bord du précipice. J’ai essayé de la soulever de toutes mes forces, mais je n’y suis pas parvenu : soulever une voiture est tout simplement impossible.

L’agression

Parmi les autres moments sombres de sa vie, le latéral a également raconté le vol violent dont il a été victime en 2021 à Manchester alors qu’il évoluait avec City : « L’un des voleurs m’a tourné le dos, j’ai vu une occasion de réagir. Je le regrette aujourd’hui, mais j’ai réussi à lui donner un coup de poing à l’arrière de la tête. Il est tombé par terre et le couteau est tombé par terre. J’ai donné un coup de pied au couteau pour l’éloigner, et soudain, j’ai reçu un coup sur la tête avec une barre de fer. »

Cancelo conclut : « Cette cicatrice, toujours visible sur mon crâne, est le souvenir de cette agression ; j’ai nécessité huit points de suture. J’ai perdu connaissance, puis je me suis réveillé avec un couteau sous la gorge. »