Cancelo révèle les coulisses de sa rébellion contre Al-Hilal et désigne son favori pour le Ballon d'Or

Le Portugais Joao Cancelo, latéral du Barça, a révélé les coulisses de sa révolte contre son ancien club, Al-Hilal, afin de rejoindre le club catalan lors du dernier mercato estival.

Le Barça était parvenu à recruter Cancelo lors du dernier mercato estival, avec un contrat s'étendant sur les 3 prochaines années, après avoir mis fin à sa relation avec Al-Hilal, où il jouait depuis l'été 2024.

Cancelo a déclaré, dans des propos rapportés par le journal catalan « Sport » : « Je suis dans le club pour lequel j'ai toujours voulu jouer (le Barça). »

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Il a précisé : « Il me restait un an de contrat avec Al-Hilal, et je leur ai dit soit je reste et je perçois mon salaire en intégralité, soit je ne vais nulle part ailleurs : le Barça ou aucun autre club. »

En revanche, le latéral portugais a désigné son coéquipier espagnol au Barça, Lamine Yamal, comme favori pour remporter le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du monde pour l'année 2026, affirmant qu'aucun autre joueur ne le mérite davantage.

Il a précisé : « Le seul joueur qui mérite de remporter le Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Il a remporté de nombreux titres alors qu'il n'a que dix-neuf ans : la Coupe du monde, l'Euro et tous les titres avec le Barça. »

Il a conclu : « Sa saison a été époustouflante, et il est de loin le meilleur talent et le meilleur joueur du monde. Pour moi, il n'y a aucun autre joueur qui puisse remporter le Ballon d'Or, il doit revenir à Lamine. »