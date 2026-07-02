Le latéral portugais João Cancelo se dirige vers un face-à-face tendu avec la direction d’Al-Hilal. Alors que le mercato estival bat son plein, il a réitéré son intention de quitter le club saoudien pour retourner au FC Barcelone, où il souhaite évoluer la saison prochaine.

Selon le journal espagnol « Sport », le joueur a fait savoir à la direction d’Al-Hilal, par l’intermédiaire de son agent, qu’il ne comptait pas honorer la dernière année de son contrat et a demandé au club saoudien d’entamer des négociations avec Barcelone pour finaliser son transfert après sa participation à la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien ibérique, le Barça suit le dossier avec sérénité, ayant fait de Cancelo sa priorité pour renforcer le poste d’arrière droit. Les deux parties auraient déjà trouvé un accord de principe portant sur un contrat de deux saisons, en attendant le feu vert du club saoudien.

Selon le rapport, le joueur est prêt à monter au créneau si les discussions n’évoluent pas après la Coupe du monde. Il pourrait même s’impliquer directement pour mettre la pression sur la direction d’Al-Hilal et faciliter son arrivée au Camp Nou, convaincu que son avenir s’écrit en Catalogne.

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Selon le rapport, le joueur a déjà consenti à des efforts financiers pour revêtir le maillot blaugrana : il aurait refusé une offre plus lucrative de l’Inter Milan par le passé et accepté une baisse de salaire afin de faciliter son départ, ce qui a renforcé la détermination des dirigeants catalans à le recruter définitivement.

En revanche, Al-Hilal ne souhaite pas laisser partir le joueur sans une indemnité à la hauteur de son investissement : le club réclame plus de 10 millions d’euros, rappelant qu’il avait déboursé plus de 20 millions pour le recruter il y a deux ans et qu’il figure toujours dans le groupe qui préparera la prochaine saison.

La phase décisive des négociations s’ouvrira dès la fin du parcours de Cancelo en Coupe du monde, Barcelone souhaitant conclure le transfert, le joueur étant déterminé à revenir en Liga et Al-Hilal cherchant à optimiser son retour financier avant de prendre sa décision finale.