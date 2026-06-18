Cancelo après la défaite du Portugal : « Nous n'avons joué que 15 minutes »

João Cancelo s’apprête à vivre des semaines décisives avec la sélection portugaise et son club, Al-Hilal, alors que son avenir pour la saison prochaine reste incertain.

Prêté par l’Al-Hilal au FC Barcelone, qui souhaite le recruter définitivement cet été, le latéral droit a été aligné d’entrée mercredi lors de l’entrée en lice décevante du Portugal à la Coupe du monde 2026, conclue par un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo. (1-1).

Aligné d’abord comme arrière droit, il a ensuite glissé à gauche, son poste de prédilection sous les ordres de Hansi Flick au Barça, dans un match terne dirigé par Roberto Martínez.

Cancelo s’est montré très actif et a même inscrit un superbe ciseau retourné en seconde période, finalement refusé pour hors-jeu.

Après la rencontre, le joueur n’a pas caché sa déception, se livrant à une autocritique sans concession. « Ce match nul nous laisse un goût d’échec, a-t-il confié à A Bola. Nous voulions gagner, pour nous-mêmes et pour tout le groupe. Nous n’y sommes pas parvenus, nous avons commis des erreurs, et nous devons rester humbles pour les corriger. »

Au micro de Mundo Deportivo, il a également reconnu : « Nous avons dominé la possession, mais nous n’avons pas créé assez d’occasions. Par moments, nous nous sommes précipités et l’adversaire en a profité pour lancer des contres. »

Il a poursuivi avec regret : « Nous avons marqué un but et bien joué pendant environ 15 minutes, mais nous n’avons créé aucune occasion. Nous nous sommes précipités dans le dernier tiers du terrain. »

Conscient de l’enjeu, il a conclu en appelant à une réaction immédiate avant le prochain match de Coupe du monde face à l’Ouzbékistan : « La victoire est notre seule option. Tous les joueurs, titulaires comme remplaçants, doivent rester unis. Les grands équipes se révèlent dans les moments difficiles. »







