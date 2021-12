Alors que la Premier League est actuellement entourée d'incertitudes, une chose est restée constante : Manchester City gagne des matches de football. Avec les épidémies de Covid-19 qui ont frappé d'autres clubs et forcé une surabondance de reports, l'équipe de Pep Guardiola a réussi à s'en sortir largement indemne, ce qui lui permet de mettre tranquillement en place une de ces séries qui peuvent briser ses rivaux pour le titre.

Premier League : Manchester City s'impose (4-0)... et distance Chelsea (0-0)

La victoire 4-0 de dimanche sur Newcastle était la huitième consécutive pour City, et était inévitable dès que Ruben Dias a marqué un but de la tête alors qu'il était complètement libre dans les six mètres à la cinquième minute. Ce n'était pas City à son meilleur niveau ou même proche de celui-ci - il y a eu quelques moments d'égarement, des passes bâclées et des mauvais défis qui auraient pu être punis un autre jour - mais c'était finalement un match gagné sur le mode pilote automatique.

Trois buts et sept passes décisives pour Cancelo cette saison

Manchester City est tellement bien entraîné qu'il sait quoi faire où qu'il se trouve sur le terrain, et peut-être qu'aucun joueur n'illustre mieux cette intelligence footballistique dans les rangs de City en ce moment que Joao Cancelo. Le défenseur portugais a passé la majeure partie de la saison au poste d'arrière gauche, mais il est passé à droite à St. James' Park en raison de l'absence de Kyle Walker, et a réalisé une nouvelle fois un match exceptionnel.

Manchester City : Sterling est centenaire

Défenseur de nom, Cancelo est à l'aise partout où il se trouve, qu'il s'agisse d'attaquer en tant qu'ailier droit ou de défendre en profondeur en tant qu'arrière gauche. Le moment le plus marquant de son match contre Newcastle est venu d'une position centrale, il s'est faufilé entre deux tacles faibles avant d'envoyer une frappe féroce des 25 mètres. Il s'agissait de son troisième but de la saison, toutes compétitions confondues, et de sa septième passe décisive, la dernière en date étant son centre après une passe de Kevin De Bruyne, qui a fini par atteindre Dias pour l'ouverture du score.

Le couteau suisse de Guardiola

Les latéraux sont devenus une partie intégrante des équipes qui réussissent dans le jeu moderne, notamment dans les grandes équipes de Guardiola à Barcelone, au Bayern Munich et maintenant à City. Cancelo, cependant, est le premier défenseur à être directement impliqué dans 10 buts en une seule saison sous la direction du coach catalan depuis que David Alaba a réalisé cet exploit pour le Bayern en 2013-14. Un tel rendement le place fermement dans la catégorie des latéraux offensifs les plus dangereux du championnat, aux côtés de Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et de Reece James (Chelsea).

Statistiquement en 2021-22, Alexander-Arnold est en tête avec deux buts et 10 passes décisives, tandis que James a cinq buts et six passes décisives, mais Cancelo a une capacité technique qui le sépare peut-être de ses rivaux. Prenez par exemple sa délicieuse passe flottante pour trouver Gabriel Jesus lors de l'ouverture pour le quatrième but de City contre Newcastle, le ballon de Cancelo éliminant plusieurs défenseurs avant que Jesus ne lance Raheem Sterling pour une claquette. Ce moment n'aura peut-être pas l'impact statistique qu'il mérite, mais il sera apprécié par ses coéquipiers et son manager.

Les centres d'Alexander-Arnold sont parmi les plus dangereux du championnat, tandis que James a un jeu dynamique et direct, mais on peut se demander s'ils seraient aussi menaçants s'ils devaient changer de côté comme Cancelo a été obligé de le faire cette saison et la précédente.Les passes de l'ex-Juventus de l'extérieur du pied depuis les zones centrales, quant à elles, peuvent ouvrir les défenses, même s'il reste à l'aise dans les positions hautes et larges, City cherchant à étirer ses adversaires lors de ses attaques. Ainsi, si Cancelo est l'un des hommes les plus discrets sur le terrain lorsque City joue, il commence à faire beaucoup de bruit à mesure que le champion passe à la vitesse supérieure pour passer une nouvelle fois Noël au premier rang du classement.