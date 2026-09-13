CANAL+ et LaLiga signent un accord historique pour lutter contre le piratage des contenus sportifs

CANAL+et LaLiga ont annoncé aujourd'huila signatured'un accordstratégiquede premier plande lutte contrele piratage,couvrantprès de 50paysenEurope,en Afriquesubsaharienneet à Haïti.

Cet accord représentel'unedescollaborationsles plusambitieusesjamaisconcluesentreun diffuseurmondialet unegrandecompétitionsportive,pour affronterl'unedes plus grandesmenacesauxquellesfait facel'industriedu sportaujourd'hui.





Paris – Madrid, 11 septembre 2026 : à travers cette initiative sans précédent entre un diffuseur et une organisation sportive, CANAL+ et LaLiga mettront en commun leurs expertises, leurs technologies et leurs capacités à faire appliquer les mesures dans la lutte contre le piratage. Déjà parmi les acteurs les plus engagés et les plus proactifs dans ce domaine, les deux partenaires portent leurs efforts à un nouveau niveau pour protéger l'écosystème sportif et son modèle de financement, tout en continuant à offrir aux publics des expériences footballistiques exceptionnelles.

Cette collaboration permettra aux deux institutions d'échanger des informations, de coordonner leurs stratégies d'application des mesures et d'accélérer l'action contre les réseaux de distribution illégale qui opèrent à travers plusieurs régions.

Javier Tebas, président de LaLiga, a déclaré : Javier Tebas, président de LaLiga : « Le piratage représente l'un des plus grands défis pour l'avenir du sport ; c'est un problème qu'aucune institution ne peut affronter seule, et c'est pourquoi des partenariats comme celui-ci sont d'une importance capitale. En unissant nos efforts à ceux de CANAL+, nous réunissons la technologie, l'information et l'expertise opérationnelle pour protéger la valeur de nos compétitions, défendre les investissements réalisés par les diffuseurs et les clubs, et, en définitive, protéger l'avenir du football. »

Maxime Saada, directeur général de CANAL+, a déclaré : Maxime Saada, directeur général de CANAL+ : « L'ampleur sans précédent de ce partenariat reflète l'importance stratégique que CANAL+ accorde à la lutte contre le piratage de contenus, et je me réjouis tout particulièrement que notre groupe partage une conviction commune avec LaLiga, qui est l'un des championnats sportifs les plus engagés dans la lutte contre le piratage, à savoir que le piratage sape l'ensemble de l'écosystème sportif. En combinant nos expertises dans la lutte contre le piratage, nous renforçons considérablement notre capacité à agir. »

Il a poursuivi : « Tous les acteurs de l'industrie du sport, sans exception, et plus largement toutes les parties prenantes des industries audiovisuelles et créatives, doivent jouer un rôle dans la lutte contre le fléau du piratage. CANAL+ assume pleinement sa responsabilité, et ce partenariat constitue un appel à tous les acteurs du secteur à faire de même. »





Protéger la valeur du contenu sportif pour garantir l'avenir du sport

Chaque diffusion illégale d'un match de football prive l'ensemble de l'écosystème sportif, qu'il s'agisse du niveau amateur ou professionnel, de ressources vitales nécessaires à son développement, du financement des académies de jeunes et du soutien aux clubs de toutes tailles, jusqu'à l'investissement dans la production audiovisuelle qui porte à l'écran les plus grandes compétitions sportives du monde.

Le piratage n'est plus une simple question de droits de diffusion et de publication ; il est devenu l'une des plus grandes menaces pour la pérennité du sport, car il sape l'investissement, l'innovation et la valeur à long terme des droits audiovisuels.

Le sport étant au cœur des stratégies de croissance de chacune d'elles, CANAL+ et LaLiga sont déterminées à intensifier leurs efforts pour lutter contre le piratage et renforcer la protection du contenu sportif que les abonnés de CANAL+ et les publics de LaLiga apprécient les uns comme les autres.





Un accord historique qui renforce la relation de longue date entre CANAL+ et LaLiga

CANAL+, présente actuellement dans près de 70 pays, et LaLiga ont bâti une relation de longue date grâce à la distribution du contenu du football espagnol. Ce partenariat a débuté en France, puis s'est progressivement étendu à travers l'Europe, l'Afrique et Haïti, et il a grandi parallèlement à l'expansion internationale de la chaîne et à la popularité mondiale des compétitions de LaLiga.

Cette nouvelle alliance stratégique représente une évolution naturelle de cette relation, car elle élargit le champ de la collaboration au-delà de la distribution de contenu, pour inclure un travail conjoint de protection de la valeur à long terme des droits sportifs et de soutien à un avenir durable pour cette industrie.





Protéger les publics et les consommateurs : un engagement commun entre CANAL+ et LaLiga

Pour CANAL+ et LaLiga, protéger le contenu sportif signifie aussi protéger les publics et les consommateurs. Les services illégaux exposent en effet les utilisateurs à des risques bien réels, notamment le vol de données personnelles, les logiciels malveillants, la fraude et l'accès à des contenus non réglementés. En renforçant leurs efforts communs de lutte contre le piratage, les deux partenaires visent à offrir aux publics un accès sûr, fiable et de haute qualité à l'une des compétitions de football les plus suivies au monde.

Le partenariat reflète également un engagement commun à promouvoir un écosystème numérique plus sain, dans lequel l'innovation, l'investissement et la créativité sont récompensés, et où les supporters peuvent profiter en toute confiance d'un contenu sportif de qualité.





À propos de LaLiga

LaLiga est le plus grand écosystème de football au monde. C'est une organisation sportive privée composée de 20 sociétés sportives anonymes/clubs de LaLiga EA Sports et de 22 clubs de LaLiga Hypermotion, et elle est l'entité responsable de l'organisation des compétitions nationales de football professionnel. LaLiga compte plus de 268 millions de followers dans le monde à travers 16 plateformes de réseaux sociaux, en 20 langues différentes. Son siège se trouve à Madrid (Espagne) et elle dispose du réseau international le plus étendu de toutes les institutions sportives, étant présente dans 35 pays par l'intermédiaire de 8 bureaux. LaLiga mène son action sociale à travers sa fondation et a été la première ligue de football professionnel au monde à créer un championnat pour les joueurs de football en situation de handicap mental, portant le nom de LaLiga Genuine Movistar.





À propos de CANAL+

CANAL+ est une entreprise mondiale de médias et de divertissement occupant une position de premier plan en Europe et en Afrique. Plus de 40 millions d'abonnés profitent de la plateforme de divertissement CANAL+, qui rassemble les meilleurs films locaux et internationaux, du sport en direct, des séries télévisées et bien plus encore. CANAL+ opère dans plus de 70 pays et compte près de 15 000 salariés.

CANAL+ intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle, y compris la production, la diffusion, la distribution et l'agrégation. Outre les opérations de télévision payante et les services de diffusion en ligne en Europe, en Afrique et en Asie, le groupe consolidé comprend :





MultiChoice Group, la plateforme de divertissement de premier plan en Afrique ; STUDIOCANAL, le studio de cinéma et de télévision de premier plan en Europe, qui possède des capacités mondiales de production et de distribution ; Dailymotion, une grande plateforme vidéo internationale s'appuyant sur une technologie propriétaire et avancée de diffusion de vidéos, de publicité et de monétisation ; CANAL+ Distribution, une société de production et de distribution spécialisée dans la création et la distribution de contenus et de chaînes variés ; ainsi que des services de télécommunications à travers CANAL+ Telecom Africa en Afrique et CANAL+ Telecom dans les territoires et régions françaises d'outre-mer.

CANAL+ détient également des participations minoritaires dans Viaplay, le fournisseur de services de divertissement de premier plan dans les pays scandinaves ; Viu, l'un des principaux fournisseurs de services de diffusion en ligne (OTT) en Asie du Sud-Est ; et UGC, l'un des groupes de cinéma français de premier plan.