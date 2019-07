CAN - La République Démocratique du Congo qualifiée si...

Cédric Bakambu et les siens ont su l'emporter largement face au Zimbabwe (4-0), de quoi toujours espérer se qualifier en 8e de finale de la CAN.

La est toujours en vie dans cette CAN 2019 après un démarrage catastrophique (deux défaites et quatre buts encaissés). Son large succès (4-0) face au Zimbabwe lui permet de toujours espérer disputer le tour suivant.

Florent Ibengé : "On a joué un football offensif, ce qui nous a permis de l'emporter. Cédric Bakambu a fait un gros match."#ZIMCOD #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/WyaZLc3Www — 𝗟𝗲𝗼𝗽𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 🇨🇩 (@actleopardsrdc) 30 juin 2019

Pour se hisser en 8e de finale, les Léopards doivent terminer parmi les meilleurs troisièmes. Les prochaines 48 heures s'annoncent palpitantes avec les dénouments des groupes C, D, E et F. La , troisième du Groupe B, est déjà certaine de disputer la phase à élimination directe avec quatre points au compteur.

Florent Ibenge et ses joueurs vont devoir sortir la calculatrice pour en savoir plus sur leur avenir dans cette compétition. À cet instant, ils sont en ballotage favorable par rapport aux sélections des deux derniers groupes ( /Angola et / ) mais il faudra patienter jusqu'à mardi soir pour être fixés.

Passé tout près de l'élimination, la RD est désormais dans l'attente. En cas de qualification en tant que meilleurs troisièmes, Cédric Bakambu et ses coéquipiers pourraient affronter ou l' , avec pour l'instant plus de chances de défier les Barea.