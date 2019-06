CAN - La liste des 23 de la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Ibrahim Kamara, a communiqué la liste des 23 Eléphants retenus pour la CAN 2019.

Après dix jours de préparation intense à Chantilly conclu par le match amical gagné face aux (3-1), le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Ibrahim Kamara a tranché. Ce dernier a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2019 et ainsi affronter l' , le et la Namibie dans le groupe D. Cinq joueurs ont été écarté suite à la pré-liste de 27 joueurs, trois à cause d'une blessure et deux écartés.

Le défenseur Abdoulaye Bamba (SCO Angers/FRA) et le milieu de terrain Ismaël Diomandé ( /FRA) en raison de blessure, le défenseur Simon Déli (Slavia Prague/CZE) et l'attaquant Yohan Boli (Saint Trond/BEL) par choix du sélectionneur, n'ont pas été retenus. Souleymane Doumbia ( /FRA), appelé de dernière minute lors du stage de préparation des Ivoiriens en , figure sur la liste des 23.

Bien évidemment, la pourra compter sur certains de ces cadres habituels comme Serge Aurier, Wilfried Bony (revenu de blessure), Wilfried Zaha mais aussi Nicolas Pépé, qui a réalisé une très grande saison avec et sera chargé de porter l'attaque des Éléphants.

La liste des 23 de la Côte d'Ivoire

Gardiens : Gbohouo Sylvain (TP Mazembe), Badra Ali (Free State Stars), Tape Ira Eliezer (FC San Pedro)

Défenseurs : Aurier Serge ( ), Bakayoko Mamadou ( ), Wonlo Couibaly (ASEC Mimosas), Traoré Ismaël (SCO Angers), Kanon Wilfried (ADO La Haye), Comara Cheick (Wydad AC), Doumbia Souleymane (Rennes)

Milieux : Kessie Franck (Milan), Serey Die (Neuchatel), Gbamin Jean-Philippe ( ), Seri Michael ( ), Sangaré Ibrahim ( ), Angban Victorien (Metz)

Attaquants : Kodjia Jonathan ( ), Gradel Max-Alain (Toulouse), Pépé Nicolas (Lille), Zaha Wilfried ( ), Cornet Maxwell ( ), Assale Roger ( ), Bony Wilfried (Al Arabi SC)