CAN - Cameroun-Guinée-Bissau (2-0) : Le tenant du titre ne manque pas son entrée en lice

Le Cameroun n’a pas raté son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations face à la Guinée-Bissau (2-0) ce mardi, malgré un réveil tardif.

Tenant du titre, le Cameroun ne lâchera pas sa couronne continentale si facilement. Le sélectionneur des Lions Indomptables, Clarence Seedorf, a prévenu tout le monde avant l’entrée en lice de son équipe ce mardi face à la -Bissau (2-0), dans le cadre de la 1ère journée du groupe F. Et ses joueurs ont fait le boulot, comme des grands, même si tout n’a pas été facile contre de valeureux adversaires.

Banana soulage le Cameroun

Ce sont d’ailleurs les Guinéens qui se procuraient la première occasion franche de cette rencontre, mais la frappe de Pele passait finalement à quelques centimètres de la cage d’Onana ! Un premier avertissement. À la pause, la domination camerounaise ne faisait aucun doute, mais les Lions ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Dès le retour des vestiaires, le capitaine Choupo-Moting sonnait rapidement la révolte.

D’une belle frappe aux 16 mètres, le Parisien obligeait Mendes à se détendre. Puis, plus rien… ou juste une petite frayeur signée Manconi, qui manquait de peu l’ouverture du score sur un superbe tir lointain. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, soit une très mauvaise opération pour le Cameroun, Banana faisait finalement trembler les filets en reprenant un corner de la tête (67e). Quel soulagement pour les Lions !

Bahoken marque sur son premier ballon !

Le Cameroun se réveillait enfin. Et deux minutes plus tard, Bahoken profitait d’une partie de billard dans la surface pour doubler la mise sur son premier ballon (69e) ! Les hommes de Seedorf se mettaient à l’abri, et heureusement pour eux, puisque Piqueti pensait égaliser mais sa tête heurtait finalement le poteau, et Soares manquait l'immanquable sur corner dans la foulée...

Fidèle à son statut de favori, le Cameroun démarre donc bien sa CAN et prend provisoirement la tête du groupe F, en attendant la rencontre entre le et le Benin plus tard dans la soirée. Deux adversaires redoutables que la bande à Choupo-Moting rencontrera par la suite. Face à eux, il ne faudra pas attendre la seconde période pour commencer à jouer…