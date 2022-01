CAN : Aubameyang et Lemina, positifs au Covid-19, créent la polémique

J-3 avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Une compétition que la sélection gabonaise a eu la bonne idée de préparer… à Dubai, ville préférée des footballeurs grâce à ses restaurants de luxe et ses boîtes de nuit cotées.

Aubameyang et Lemina aperçus en boîte de nuit

Jusqu’ici, tout ne va déjà pas bien. Mais certains joueurs ont, en plus, décidé de céder à la tentation du monde de la nuit : Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina, pour ne citer qu’eux, ont ainsi été aperçus en discothèque ces derniers soirs. Sans masque et sans gestes barrières, bien évidemment.

Grosse préparation des Gabonais à Dubaï qui respectent évidemment les gestes barrières pour ne pas créer de cluster à 4 jours du début de la CAN. pic.twitter.com/WTHgbrs0KK https://t.co/g5QIgttzdB — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 5, 2022

Et ce jeudi, les deux joueurs ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée au Cameroun, où débutera la CAN dimanche ! De quoi déclencher la polémique, notamment sur les réseaux sociaux, face à un tel manque de professionnalisme à quelques jours d’une compétition aussi importante.

Le Gabon amoindri face aux Comores

À priori, le Gabon va donc devoir composer sans ses deux meilleurs joueurs pour son entrée en lice dans la compétition, prévu lundi face aux Comores. Seront-ils remis pour affronter le Ghana vendredi prochain, puis le Maroc ? Réponse dans les prochains jours.