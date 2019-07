CAN - Algérie : Youcef Atal forfait pour le reste de la compétition

Victime d'une fracture de la clavicule, le défenseur de l'OGC Nice a confirmé qu'il ne pourra pas disputer la demi-finale face au Nigeria.

Blessé et remplacé lors de la première période du quart de finale face à la , Youcef Atal ne pourra plus disputer le reste de la . L'international algérien a été diagnostiqué d'une fracture de la clavicule et doit déclarer forfait pour le reste de la compétition.

Le joueur de l'OGC Nice ne disputera pas la demi-finale face au de Gernot Rohr ce dimanche (21h) et éventuellement derrière la finale, prévue le vendredi 18 juillet au Caire.

Sur son compte Twitter, Youcef Atal a remercié les supporters pour leurs messages de soutien. "C'est pas facile d’arrêter cette CAN à ce niveau là mais j’ai totalement confiance en ce groupe on va encore se battre jusqu’au dernier moment", a confié l'ancien joueur de Paradou.

Salam , merci pour tt vos messages . Hamdoullah c’est le mektoub , c’est pas facile d’arrêter cette CAN à ce niveau là mais j’ai totalement confiance a ce groupe on va encore se battre jusqu’au dernier moment . Inchallah on va rendre tt le peuple algérien fier pic.twitter.com/sbkK8zsaRP — Youcef Attal (@YoucefAttal) 12 juillet 2019

Djamel Belmadi devrait compter sur Mehdi Zeffane pour occuper le couloir droit de la défense face aux Super Eagles. Le joueur, désormais sans club après la fin de son contrat au , avait remplacé Atal face aux Ivoiriens.