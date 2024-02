CAN 2023 : Après le clash, Rothen et Faé enterrent la hache de guerre

Après des échanges houleux de mots, Emerse Faé et Jérôme Rothen viennent d’enterrer la hache de guerre.

Enfin la réconciliation. Jérôme Rothen et le sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, ont jugé bon de mettre fin à l’attaque interposée par médias. Ce mardi soir, les deux hommes se sont parlé d’une même voix en donnant plus d’explication sur leur différend.

Faé et Rothen, le clash très coriace

Après la finale de la CAN 2023 remportée par la Côte d’Ivoire face au Nigéria (1-2) au soir du dimanche 11 février 2024, le sélectionneur des Eléphants, Emerse Faé, a profité pour répondre à Jérôme Rothen, qui avait critiqué le niveau de la CAN.

« J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie. Il aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité », avait tonné le coach champion d’Afrique.

L'article continue ci-dessous

Un tacle auquel l’ancien international milieu central de l’Equipe de France, Jérôme Rothen (13 capes, 1 but), n’avait pas tardé à répondre. « Ça tombe bien on en parle à 18h dans Rothen s’enflamme sur RMC. Emerse Faé tu aurais pu citer mon nom! Tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donné). Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés », avait écrit Jérôme Rothen.

Rothen et Faé, la réconciliation

Après le clash, l’heure de la réconciliation a sonné pour les deux anciens joueurs. Mardi soir, Jérôme Rothen et Emerse Faé ont pu échanger dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC. Occasion pour le sélectionneur et le journaliste de s’expliquer pour mieux se comprendre.

« Emerse, t'as été loin dans tes propos sur ma personne. Je me suis senti attaqué. Je ne juge pas l'ambiance, je ne juge pas l'émotion car je ne suis pas attaché à un pays. Je parle de jeu, je parle des joueurs qui m'ont donné envie de regarder cette CAN. Comme toutes les compétitions, tu as des têtes d'affiche. On attendait le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Egypte... À l'arrivée, toutes ces équipes ou presque étaient éliminées en huitième de finale, ce qui donne une CAN moins sexy. Je ne parlerai pas de tactique, je parle juste du niveau des joueurs. Quand tu perds tes têtes d’affiche, que ça s’arrête vite pour Salah, Mané, Mahrez… Ça joue forcément sur le niveau des joueurs », a d’abord lancé Jérôme Rothen.

« Ce n'était même pas une attaque. On m'a posé la question et j'ai répondu ce que je pensais sur le moment. Pour moi, la CAN a été extraordinaire. Des matchs avec des rebondissements, des buts... Pour moi, c'était une CAN réussie. (...) Je n'aime pas les polémiques », a répondu Emerse Faé, qui s’explique encore plus.

« J'ai donné mon avis sur un point. On est tous des adultes, tous des passionnés de foot. On a tous un avis et à partir du moment où chacun l'a donné, il n'y a pas de problème. Moi je n'attaque personne. Les critiques sur la carrière de Jérôme ? C'est de bonne guerre », a conclu Faé.