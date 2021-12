CAN 2022 : Sébastien Haller pousse un coup de gueule sur l'irrespect envers le foot africain

Malgré les nombreux doutes suite à la reprise de la pandémie de Covid-19 et concernant d'éventuels problèmes d'organisations au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu au mois de janvier 2022. Certains clubs espéraient voir cette édition être à nouveau réportée, ou annulée, afin de pouvoir conserver leurs joueurs à la reprise du championnat au mois de janvier et ne pas avoir à se passer de leurs services pendant un mois.

C'est le cas de l'Ajax Amsterdam qui va perdre son buteur vedette, Sébastien Haller, sélectionné avec la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'autant plus que le mois de janvier du club néerlandais s'annonce chargé en championnat avec la réception d’Utrecht et le déplacement sur la pelouse de l’actuel leader du championnat, le PSV Eindhoven. L'ancien attaquant de West-Ham sera quoi qu'il arrive absent pour la première rencontre et risque de manquer la seconde si son équipe parvient à sortir de la phase de poules.

Une perte importante pour l'Ajax Amsterdam puisque Sébastien Haller marche sur l'eau cette saison et a notamment brillé en Ligue des champions. Aux Pays-Bas, certains observateurs du football se sont même mis à penser que le buteur de l'Ajax pourrait renoncer à disputer la prochaine CAN pour privilégier sa belle saison avec son club. Lors d’une interview accordée au média néerlandais De Telegraaf, Sébastien Haller s’est vu interrogé sur ce dilemme, le journaliste lui demandant s’il n’aurait pas préféré rester dans son club pendant cette période. Une question qu'il n'a pas apprécié.

"Cette question montre le manque de respect pour l’Afrique. Aurait-on posé cette question à un joueur européen avant l’Euro? Bien sûr que je vais à la CAN", a lancé Sébastien Haller, qui a toutefois confirmé que cela ne lui fait pas plaisir de quitter ses partenaires dans cette période importante pour le club. "Bien sûr, j’aurais aimé prendre l’avion entre les deux pour pouvoir jouer contre Utrecht et le PSV, mais c’est impossible. Cette situation est très frustrante".

"Je déteste avoir à choisir entre mon pays et mon club. C’est vraiment nul. Je joue pour le titre avec l’Ajax et ces deux matchs sont très importants pour le classement", a conclu Sébastien Haller. L'ancien international espoirs français n'est pas le seul joueur à disputer la CAN qui est confronté à un cas de figure similaire. En Premier League de nombreux joueurs disputant la course au titre vont devoir s'absenter pour disputer la compétition continentale africaine comme Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Edouard Mendy et d'autres.

Certains clubs ont même menacé de retenir leurs joueurs et de ne pas les laisser aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce scénario a peu de chances de voir le jour, bien heureusement pour l'équité et l'importance de la CAN. Patrick Vieira avait d'ailleurs confié qu'il n'empêcherait jamais un joueur d'aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations regrettant le manque de respect envers cette compétition. La CAN est souvent raillée et peu respectée et cela doit changer.