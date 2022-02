CAN 2022 : Sadio Mané souligne "l'importance" de son rôle avec le Sénégal

Unique buteur du Sénégal jusqu'en quarts de finale, Sadio Mané est prêt à tout pour contribuer à la victoire de son pays lors de la CAN 2022. L'attaquant de Liverpool a révélé qu'il est prêt à jouer à n'importe quel poste si c'est pour le bien des Lions de la Teranga lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Malgré les doutes importants qui planaient sur son absence lors du match de quart de finale contre la Guinée équatoriale, en raison d'une blessure contractée lors du match contre le Cap-Vert en huitième de finale, le joueur de 29 ans a joué un rôle clé dans la victoire 3-1 des Lions de la Teranga.

"Faire tous les sacrifices nécessaires pour gagner"

Des buts de Famara Diedhiou, Cheikhou Kouyate et Ismaila Sarr ont permis au Sénégal de battre le Nzalang Nacional, qui a réduit le score grâce à Jannick Buyla Sam, mais cela n'a pas suffi pour les aider à progresser au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun, dimanche. C'est Sadio Mané, unique buteur de son pays jusque-là, qui a servi Diedhiou pour l'ouverture du score. Avant que les deux derniers buts de son pays soient inscrits, l'attaquant de Liverpool était donc impliqué sur l'ensemble des buts de son équipe depuis le début de la compétition.

Sénégal : Aliou Cissé réagit à la polémique Mané

"C'est mon travail d'être prêt à jouer partout. Je dois le faire parce que je pense que c'est vraiment important pour moi", a déclaré Mane, cité par BBC Sport Africa. "C'est important pour les garçons de s'assurer que nous gagnons le match, donc pour gagner, vous devez tout faire et faire tous les sacrifices nécessaires." Pour ce qui est de savoir si la prestation du Sénégal contre le Nzalang Nacional était la meilleure jusqu'à présent dans la 33e édition de la compétition, Mane a déclaré : "Je pense que tous les matchs, pour moi, sont les meilleurs. Bien sûr, je sais que les gens cherchent toujours à pratiquer un beau football, à se créer des occasions et à marquer, et c'est normal.

Senghor : "L'objectif, c'est de gagner notre 1ère CAN"

"Mais en tant que joueur de football, vous ne pouvez pas vous attendre à cela tout le temps. Faire cela sans gagner n'a aucun sens", a ajouté l'attaquant de Liverpool. Le Sénégal a terminé deuxième de la dernière édition qui s'est tenue en 2019 en Égypte après avoir perdu 1-0 contre l'Algérie en finale et Mane pense que son équipe doit continuer à s'améliorer si elle veut gratifier une autre finale. "Nous avons suffisamment de temps pour nous préparer, voir les vidéos et nous améliorer parce que c'est important", a poursuivi Sadio Mané.

Sénégal – Guinée Equatoriale (3-1), le Sénégal rejoint le dernier carré

L'article continue ci-dessous

Pendant ce temps, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, est convaincu que les Lions de la Téranga peuvent aller plus loin que les demi-finales et remporter le trophée. "Je pense que nous pouvons aller plus loin que la demi-finale et n'avoir qu'un seul objectif : remporter le trophée pour la première fois", a-t-il déclaré au même portail. "Quand nous avons quitté notre pays, ce n'était pas pour aller en demi-finale mais en finale et pour gagner notre première CAN".

"Nous continuons à travailler dur, à jouer avec talent mais aussi avec humilité, en respectant tous nos adversaires. Le Sénégal augmente son niveau match après match et c'est important parce que le premier match, les gens disaient que nous ne marquions pas beaucoup de buts, mais aujourd'hui nous avons marqué trois buts", a conclu Senghor. Outre sa participation à la finale de 2019, le Sénégal a également atteint la finale en 2002 au Mali, où il s'est incliné aux tirs au but face au Cameroun. Le Sénégal affrontera le Burkina Faso au stade Ahmadou Ahidjo mercredi pour décrocher une place pour une nouvelle finale à la CAN.