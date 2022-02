CAN 2022 : "Mohamed Salah ne m'impressionne pas", révèle un joueur du Cameroun

Mohamed Salah va porter les espoirs de tout un peuple, comme depuis le début de la compétition, ce jeudi soir lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun, pays hôte de la compétition. L'international égyptien marche sur l'eau depuis le début de saison avec Liverpool et fait incontestablement partie des meilleurs joueurs de la planète. Tout le monde reconnaît son talent et nombreux sont fans des exploits de Mohamed Salah.

"Salah n'est pas au niveau de Mbappé"

Dans une interview accordée à RFI, Vincent Aboubakar a été interrogé sur son adversaire du soir, l'Egyptien Mohamed Salah, et il n'a pas été aussi élogieux que ça envers le phénomène de Liverpool :"Je le vois comme avant. Il fait une super bonne saison en Premier League, il aide son pays à avancer dans la compétition. Je lui souhaite beaucoup de chance. Que le meilleur gagne ! Il ne m'impressionne pas beaucoup".

"Je le dis clairement parce que je quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu'il est dans une équipe en place depuis des années. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé", a affirmé Vincent Aboubakar.

"On veut porter le Cameroun très haut"

L'attaquant du Cameroun rêve d'une seule chose, le titre de champion d'Afrique : "Être meilleur buteur de la CAN ou la gagner ? Être champion d'Afrique ! Six buts en quatre matches, est-ce au delà de mes espérances ? Ce n'est pas au-delà de mes attentes. Chaque compétition change. Lors de la CAN 2017, je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu, mais au final, j'ai montré de quoi j'étais capable. Je pense que tout ce que je fais – au regard de ma carrière, des équipes que j'ai affrontées et de ce que je fournis – n'est pas dû au hasard. C'est dans la continuité. Quand j'ai des possibilités avec un collectif qui travaille très bien, chacun s'exprime et démontre de quoi il est capable".

"L'ambiance assourdissante avec le public camerounais ? Honnêtement, le ressenti est le même. C'est comme si je jouais en club, il n'y a rien de particulier. C'est juste l'envie de gagner qui m'anime. C'est non seulement moi mais aussi tous les joueurs qui ont des responsabilités. On veut porter le Cameroun très haut. Avec Karl-Toko Ekambi, on est complémentaires, mais le plus important, c'est la victoire. Si moi, Karl ou n'importe quel autre joueur parvient à marquer et que le Cameroun gagne, c'est le plus important. Il faut hisser le Cameroun au sommet dans cette compétition", a ajouté l'ancien attaquant du FC Porto.

Ambitieux, Vincent Aboubakar veut rejoindre Roger Milla, Patrick Mboma et Samuel Eto'o parmi le club restreint des Camerounais ayant remporté deux fois la CAN : "Un footballeur veut marquer les esprits. Quand tu passes quelque part, tu veux que les gens se souviennent que tu as laissé beaucoup de positif. Dans tous les clubs où je suis passé, hormis Valenciennes où j'ai eu des débuts un peu compliqués, on ne vous dira que du positif sur moi. Quand je passe quelque part, je fais partie des éléments clés de la réussite. J'essaie de tirer mes coéquipiers et de montrer la voie. C'est cet état d'esprit qui m'anime, je suis comme ça de nature".