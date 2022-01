CAN 2022 – Maroc et Gabon dos à dos, succès historique des Comores, le Ghana éliminé

Cette troisième et dernière journée dans le groupe C a été complètement folle avec des matches enlevés et un classement qui évoluait régulièrement.

Avant les matches de la soirée, la situation du groupe C était la suivante : le Maroc occupait la tête du groupe avec 6 points et était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Derrière l'équipe du Maghreb on trouvait le Gabon (2e, 4 points), le Ghana (3e, 1 point) et les Comores (4e, 0 point).

Maroc et Gabon ont régalé

Beaucoup de passionnés redoutaient un match nul sans saveur entre le Maroc et le Gabon puisque ce résultat convenait aux deux équipes (le Maroc pour garder la première place, le Gabon pour se qualifier) : il n'en fut rien !

Dans un match très ouvert et très plaisant, les deux équipes n'ont pas calculé. Les Panthères du Gabon ont ouvert le score à la 21e minute de jeu par Allevinah qui profitait d'une glissade de Chakla avant d'ajuster Mohamedi.

Mécontent, Coach Vahid procédait à un premier changement dès la 32e minute : Chair était remplacé par Amallah.

En deuxième période, Allevinah manquait la balle du 2-0 (56e) puis En-Nesyri pensait égaliser mais il était signaler en position de hors-jeu (61e).

Le Maroc égalisait par Boufal sur un penalty (73e) avant d'offrir un deuxième but au Gabon sur un contre son camp d'Aguerd (81e).

A six minutes de la fin du temps réglementaire, Achref Hakimi égayait encore plus la soirée en expédiant un sublime coup franc au fond des filets gabonais.

L'exploit historique des Comores

Dans l'autre rencontre de la soirée, les spectateurs ont égalisé assisté à un très beau spectacle. Dès la 4e minute de jeu, El Fardou Ben Nabouhane entrait dans l'histoire de son pays en inscrivant le premier but des Comores dans une CAN.

Groggy, le Ghana l'était encore plus après l'expulsion d'André Ayew pour une faute sur le gardien comorien, Salim Ben Boina. Ce dernier, blessé, cédait sa place à Ali Ahamada.

Juste après l'heure de jeu, les Comores ajoutaient un deuxième but par Mogni et se pensaient à l'abri.

Mais le Ghana, dans un sursaut d'orgueil, revenait au score par Boakye (64e) puis par Djiku (77e).

Il était cependant écrit que ce match ne pouvait échapper aux Comores qui remportaient ce match, le premier de son histoire à la CAN, en marquant un troisième but, à cinq minutes de la fin, par Mogni, auteur d'un doublé.

Le Maroc en tête, les Comores dans l'attente, le Ghana éliminé

A l'issue de ces deux matches complètement fous, le Maroc termine en tête du groupe C avec 7 points devant le Gabon (5 points).

L'article continue ci-dessous

Grâce à son succès historique, les Comores passent à la troisième place avec 3 points et vont maintenant patienter pour savoir s'ils font partie des meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Quant au Ghana, il quitte la CAN par la petite porte avec un petit point. C'est la première fois depuis la CAN 2006 que le Ghana est éliminé au premier tour !