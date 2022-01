CAN 2022 - Algérie : Mahrez sort du silence sur les critiques à son encontre

L'Algérie n'a pas mis longtemps à trouver son bouc-émissaire après son élimination précoce à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez n'a pas été épargné par les critiques tout au long de la compétition et a été pointé du doigt par la presse locale après la défaite synonyme d'élimination face à la Côte d'Ivoire.

"On n'a pas été au niveau, moi le premier"

Djamel Belmadi avait même été contraint de répondre à une question accusant Riyad Mahrez des maux de l'Algérie et le sélectionneur avait pris sa défense devant les médias quelques minutes après l'élimination : "On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici… Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Quand vous dîtes vous lui avez donné des vacances, c'est faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. On réglera ça en temps et en heure. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur (ndlr Mahrez). Aujourd'hui, là où ça va mal vous commencez à pointer du doigt ou lui ou moi. Quand vous parlez de donnez des vacances, vous n’êtes pas bien informés, voire malhonnêtes. Donc on ne s'est pas qualifié parce que Riyad Mahrez était en vacances...".

Certes, Riyad Mahrez n'a pas été au niveau auquel il est habituellement sous les couleurs de Manchester City, mais résumer l'élimination de l'Algérie aux performances de son ailier serait bien trop réducteur. C'est une faillite collective qui a empêché les Fennecs de défendre leur titre de champion d'Afrique plus longtemps dans cette compétition. Quatre jours après l'élimination de l'Algérie, Riyad Mahrez, actuellement en vacances (accordés par Pep Guardiola), est sorti du silence sur les réseaux sociaux, répondant aux critiques qu'il a subi durant la compétition.

Mahrez veut aller de l'avant

"Salam à tous, j’ai attendu quelque jours avant de poster sur les réseaux mais je pense que c’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions: on n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier. Quand tout se passait bien, que nous gagniions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous, a encore estimé l'ailier de Manchester City", a indiqué Riyad Mahrez.

"Et encore beaucoup de nos frères, fans et compatriotes sont derrière nous aujourd'hui... Mais je lis beaucoup de message négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens. Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du monde in sha Allah. Merci à tout ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tahia Djazair’forever", a conclu l'ailier algérien.

Après cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 ratée, l'Algérie va vite devoir se reconcentrer sur ses prochaines échances. En effet, les Fennecs auront un rendez-vous crucial au mois de mars face au Cameroun lors des barrages de la zone Afrique pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une élimination lors de cette double confrontation aurait des conséquences bien plus désastreuses pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers.