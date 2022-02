CAN 2021 : Conceicao voulait écrire l'histoire avec le Cameroun

L'entraîneur camerounais Toni Conceicao a appelé ses joueurs à passer à autre chose après leur tentative infructueuse de décrocher le titre de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Les Lions indomptables n'ont pas réussi à atteindre la finale de la 33e édition à Yaoundé après s'être inclinés 3-1 aux tirs au but face à l'Égypte après un match nul et vierge initial.

Passe de 6 manquée par les Lions

La défaite contre les Pharaons a mis fin à la course du Cameroun pour remporter un sixième titre de champion d'Afrique, après l'avoir remporté en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Le tacticien portugais de 60 ans a admis sa tristesse après que l'équipe n'ait pas atteint la finale et avant leur match pour la troisième place contre le Burkina Faso ce samedi, il a appelé ses joueurs à apprendre de la défaite égyptienne.

"La tristesse est grande, surtout lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs", a déclaré Conceicao aux journalistes, cité par CafOnline. "Les joueurs ont bien travaillé et je suis fier d'eux. C'est à nous d'apprendre maintenant et d'aller de l'avant. J'ai donné le meilleur de moi-même pour avoir les meilleurs résultats avec cette équipe. Nous voulions écrire l'histoire, mais cela n'a pas fonctionné", a-t-il regretté, non sans une certaine amertume.

Onana veut prendre place sur le podium

L'article continue ci-dessous

De son côté, le gardien André Onana a promis de gagner le match contre le Burkina Faso pour ses supporters. "C'est difficile de vivre dans une telle situation mais c'est le football. Nous demandons à nos supporters et à tous les Camerounais de rester autour de notre jeune équipe. Nous devons aller au bout de nos objectifs. C'est vrai que la déception est grande, mais c'est la vie. Il faut se ressaisir pour décrocher cette troisième place ce samedi".

"Il faut essayer d'oublier l'élimination en demi-finale et penser à l'avenir, notamment ce match de classement et les éliminatoires de la Coupe du monde. Nous avons confiance en nous et nous devons récupérer rapidement", a-t-il confié. L'affrontement entre le Cameroun et le Burkina Faso sera une répétition du match d'ouverture du tournoi lorsque les hôtes sont revenus d'un but pour gagner 2-1 le 9 janvier. À eux de réussir pareille performance.