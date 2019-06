CAN 2019, Zidane se dit supporter de l'Algérie et rend hommage au peuple

Le coach du Real Madrid a lancé quelques encouragements aux Fennecs pour la CAN 2019.

Zinedine Zidane, le coach du , veut voir l' bien figurer lors de la CAN 2019. Le tacticien français a prêté allégeance aux Fennecs juste avant leur entrée en lice.

Après quelques matches amicaux compliqués, l'Algérie a réussi ses débuts. Riyad Mahrez, Islam Slimani et consorts ayant défait le Kenya pour des débuts convaincants dans le tournoi continental avec un succès 2-0 au Caire.

Un tournoi continental que les Algériens n'ont remporté qu'une seule fois dans leur histoire, en 1990. Lors d’un tournoi organisé au Z5 ce dimanche à Aix en Provence, le coach du Real Madrid Zinédine Zidane, d’origine kabyle, a tenu à saluer les Fennecs, encourageant les joueurs algériens : « On a envie de voir l’Algérie bien jouer pour le peuple, descendu dignement dans la rue », a-t-il dit.

Des propos qui feront certainement chaud au coeur aux supporters des Fennecs, d'autant que Zidane, réputé pour son profil lisse et centré uniquement sur le football, prend rarement parti et ne s'implique pas en politique.

Pour rappel, les Algériens défieront les Sénégalais (pour le choc du Groupe C et certainement l'un des matches les plus attendus de ce début de tournoi) jeudi avant d'affronter la Tanzanie pour leur dernier match de poules. Avec un nouveau supporter prestigieux donc.