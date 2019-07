CAN 2019 - Qualifié pour les 8e, le Cameroun se fait coiffer par le Ghana

Accroché par le Bénin (0-0), le Cameroun s'est fait doubler dans le groupe F par le Ghana, qui a disposé de la Guinée-Bissau (2-0).

La tableau des huitièmes de finale de la prend forme, et les favoris sont au rendez-vous. Après l' et le hier, le Cameroun et le étaient de sortie ce mardi, en début de soirée, et les deux nations ont connu des fortunes diverses.

Les frères Ayew assurent

Ce sont les Blacks Stars qui ont réalisé la meilleure opération en s'imposant logiquement contre la -Bissau (2-0). Et encore une fois, l'un des frères Ayew - Jordan en l'occurence - a joué un rôle dans la performance ghanéenne. L'ancien attaquant de l' a débloqué la situation au retour des vestiaires après une première période sans but (46e).

L'article continue ci-dessous

Le Ghana s'est ensuite attelé à gérer son avantage avant de porter l'estocade dans les vingt dernières minutes, grâce au but du break inscrit par Thomas Partey, le milieu défensif de l'Atlético de Madrid (72e).

Le Cameroun en panne de réalisme

Ce succès permet donc au Ghana de coiffer le Cameroun sur le fil dans cette troisième et dernière journée de la phase de poules à la faveur d'une meilleure différence de buts avec le même nombre de points (5). Car le tenant du titre, de son côté, a dû se contenter d'un match nul et vierge contre le .

Malgré une supériorité technique qui s'est traduite sur le plan de la possession de balle et du nombre de tirs tentés, les Lions Indomptables, qui n'ont cadré que tentatives, ne sont pas parvenus à fructifier leurs temps forts. Ils restent néanmoins favoris pour la suite de la compétition.