CAN 2019 - Nigeria-Guinée (1-0) : les Super Eagles enchaînent et se qualifient en huitièmes !

Comme face au Burundi, le Nigeria a gagné sur la plus petite des marges face à la Guinée (1-0) ce mercredi. La qualification est désormais en poche !

Doucement, mais sûrement. Telle devrait être la devise des Super Eagles dans cette Coupe d’Afrique des Nations ! Difficile vainqueur du Burundi (1-0) grâce à un but tardif d’Odion Ighalo samedi dernier, lors de la première journée du groupe B, le s’est une nouvelle fois imposé sur la plus petite des marges face à la (1-0) ce mercredi.

Une fin de rencontre difficile

Après Ighalo, c’est Kenneth Omeruo qui a dû enfiler son costume de sauveur. Comme la semaine passée, les Super Eagles n’ont pas réussi à faire la différence lors du premier acte malgré plusieurs situations franches. Après le retour des vestiaires, la bande à Simon Moses a accentué la pression sur la cage adverse, et c’est finalement l’ancien joueur de qui déposait un caviar sur la tête d’Omeruo pour donner l’avantage au Nigeria (72e). Un but que les Guinéens pourront regretter, étant donné qu'ils ont choisi de faire un changement pendant coup de pied arrêté...

La fin de rencontre n’a pas rimé avec plaisir pour les Super Eagles, qui ont progressivement laissé le ballon aux Guinéens, lesquels se sont alors procurés plusieurs situations. Heureusement pour le Nigeria, Naby Keita et les siens n’ont jamais réussi à concrétiser. Grâce aux trois points, l’équipe de Gernot Rohr confirme un peu plus sa première place avec 5 points d’avance sur et la Guinée, et 6 sur le Burundi, lanterne rouge.

Qualification acquise

La qualification en huitièmes de finale est désormais acquise pour les Super Eagles, mais il faudra encore attendre la rencontre entre Madagascar et le Burundi pour le confirmer. Dans tous les cas, le Nigeria fait la belle opération de la journée. La Guinée fait tout l'inverse !