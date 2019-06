CAN 2019 - Max-Alain Gradel : "On est la Côte d'Ivoire quand même !"

Après les récents échecs des Eléphants, le capitaine de la Côte d'Ivoire a prévenu : l'objectif de cette CAN sera de se faire respecter !

Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, de Leeds ou encore de , Max-Alain Gradel, désormais âgé de 31 ans, semble enfin être arrivé à maturation la saison passée avec le Football Club. Leader sur les terrains, où il a par exemple inscrit pas moins de 11 buts en durant l'exercice 2018-2019, le natif d'Abidjan l'a aussi et surtout été en dehors, n'hésitant pas à monter au créneau quand il le fallait.

Devenu un leader des Violets, Max-Alain Gradel est actuellement en Egypte, où il dispute la avec la , une sélection dont il est d'ailleurs le capitaine, aux côtés d'un autre élément bien connu du championnat de , en la personne du Lillois Nicolas Pépé. Lundi (16h30), les deux hommes et le reste de leurs partenaires feront leur entrée dans la compétition face à l' . Non sans un certain esprit de revanche.

"On veut recommencer à avancer"

En effet, force est de constater que les Eléphants, éliminés dès la phase de poules lors de la CAN 2017 et absents du Mondial 2018 en , ont des choses à se faire pardonner. De ce fait, ils abordent cette CAN 2019 avec détermination, prêts à prouver leur vraie valeur. "Comme toute équipe, elle a dû digérer des changements. Il y a toujours un moment où il faut recommencer certaines choses. Il a fallu repartir de derrière. Forcément, les choses ne peuvent pas aller aussi bien qu'avant, mais on essaye de reconstruire l'équipe", a confié Max-Alain Gradel, dans des propos relayés par France Football.​

"On veut recommencer à avancer comme on a su le faire en 2015 (l'année du sacre). On est la Côte d'Ivoire quand même ! On n'est pas les favoris, mais il faut se faire respecter. Après, peu importe ce qu'il va se passer, il faut tout donner", a ensuite ajouté le capitaine ivoirien. La Côte d'Ivoire bataillera dans le groupe D, aux côtés du donc, et terminer en tête de celui-ci permettrait à n'en pas douter de faire passer un réel message.