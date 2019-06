CAN 2019 - L'Égypte de Salah dompte l'Ouganda, qui se qualifie également

L'Égypte s'est imposé contre l'Ouganda dans son dernier match de poule, ce dimanche (2-0). Les deux pays sont qualifiés pour les 8e.

Tout n'a pas été parfait dans cette phase de poules pour l'Égypte de Mohamed Salah, mais le pays hôte a tenu son rang, finalement, et son leader technique a répondu aux attentes.

Ce dimanche, la nation la plus titrée du continent africain accueillait l'Ouganda pour son troisième et derner match dans ce premier tour, et elle a décroché un nouveau succès. Mohamed Salah a d'ailleurs débloqué la situation peu après la demi-heure de jeu (1-0, 36e), avant qu'Elmohamady ne permette aux Pharaons de faire le break dans les arrêts de jeu de la première période (2-0, 45e+)

Au retour des vestiaires, l'Egypte s'est attelée à gérer son avantage grâce à sa supériorité technique, même si elle n'a pas réussi à donner plus d'ampleur au score. Les Pharaons terminent premiers de cette poule devant l'Ouganda, qui cumule 4 points.

Dans l'autre match de la poule, la a écrasé le Zimbabwe (4-0) - grâce notamment à un doublé de l'ancien pensionnaire de Cédric Bakambu - et termine à la troisième place du groupe. Un résultat et un total de points qui peuvent encore lui permettre de figurer parmi les meilleurs troisièmes.