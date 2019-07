CAN 2019 - L'Algérie impressionne : "La meilleure équipe du tournoi"

Meilleure défense (0 but encaissé), meilleure attaque (6 réalisations), l'Algérie impressionne depuis le début du tournoi.

"Pas toujours facile en Algérie"

En effet, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, ne cache pas son admiration pour les Fenencs et leur sélectionneur Djamel Belmadi, lequel a réalisé un excellent travail selon lui :

"Je pense que jusqu’à présent, l’équipe d’Algérie a été la meilleure équipe de ce tournoi et beaucoup d’observateurs seront d’accord avec moi. Le coach (Djamel Belmadi) a réussi à faire un bel amalgame, ce qui n’est pas toujours facile en Algérie, il faut le féliciter", a estimé le sélectionneur du Maroc, qui a ensuite été convié à détailler les qualités des Fennecs.

Et selon lui, elles sont plutôt nombreuses et variées : "Il y a de la vitesse, de la spontanéité, avec des joueurs de grande qualité, un joueur de classe mondiale comme Riyad Mahrez, et des petits jeunes comme Youcef Atal et Ismaël Bennacer qui font un boulot remarquable", a considéré Renard en conférence de presse.

L'Algérie de Mahrez aura l'occasion d'afficher encore ses qualités ludiques lors du match face à la , prévu dimanche (à 21h), comptant pour les 8es de finale de cette CAN 2019. D'ici là, si vous ne voulez rien rater de la compétition continentale africaine (streaming, calendrier, groupes, diffusion TV et tout ce qu'il faut savoir...) c'est par ici que ça se passe.