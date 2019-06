CAN 2019 - La liste des 23 de la Guinée avec Naby Keita

Paul Put, le sélectionneur national de la Guinée a donné la liste des 23 joueurs qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte.

Le sélectionneur de la , Paul Put, a dévoilé ce mercredi la liste définitive des vingt-trois joueurs qui disputeront la CAN en Egypte durant le mois de juin et de juillet. Le sélectionneur des rouges, jaunes et vert a dû se séparer de deux joueurs dans sa liste des 25. Il a décidé de se passer des services de deux joueurs locaux évoluant au Horoya AC, Moussa Camara, gardien de but, et Abdoulaye Paye Camara, milieu de terrain.

Parmi cette liste des vingt-trois figure bien évidemment la star de la Guinée, Naby Keita, vainqueur de la avec . Le milieu de terrain passé par le RB n'avait pas pu prendre part à la finale de la C1 en raison d'une blessure mais est finalement suffisamment remis pour disputer la compétition continentale avec son pays. À noter la présence de plusieurs joueurs évoluant en dont Kamano, Yattara et Sylla.

La liste des 23 de la Guinée :

Gardiens : Keita (Ostersunds/GRE), I.Koné (Pau/FRA), Yattara Naby (Excelsior/Réunion)

Défenseurs : Sidibé ( /FRA), Dyrestam (Xanthi/GRE), Seka (Nancy/France), Fallette (Francfort/ALL), Camara Fodé (Ajaccio/FRA), Sylla ( /FRA), Jeanvier (Brentford/ANG), Sankok ( /FRA)

Milieux : Diawara ( /ITA), Fofana (Gaz Metan/ROU), Camara ( /GRE), Cissé ( /ANG), Naby Keita (Liverpool/ANG)

Attaquants : Yattara (Auxerre/FRA), Traoré (Mönchengladbach/ALL), Kamano ( /FRA), Koita Fodé (Kasimpasa/TUR), Sylla (Warengem/BEL), Kaba Sory ( /FRA), Kanté (Tarragon/ESP)