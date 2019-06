CAN 2019 - Egypte-Congo (2-0) : les Pharaons seront au rendez-vous des huitièmes

En 45 minutes, l’Egypte a pris le dessus sur le Congo (2-0) ce mercredi. Les Pharaons seront au rendez-vous des huitièmes !

Favori annoncé au titre en Coupe d’Afrique des Nations, l’Egypte, pays hôte, n’a pas tremblé ce mercredi pour prendre le dessus sur le (2-0). Tout n’a pas été facile pour les Pharaons, mais une excellente première période leur a permis de prendre les trois points face à un adversaire qui n’en compte aucun, après deux journée dans ce groupe A…

Battu par l’Ouganda (0-2) lors de la première journée, le Congo n’a pas réussi à gommer ces erreurs défensives qui lui coûtent si cher. El-Mohammadi en a parfaitement profité au milieu de la première période, en profitant d’un petit cafouillage pour ouvrir le score (25e). Un premier but mérité, tout comme celui qui suivant juste avant la pause grâce au sang froid de Salah (43e), bien aidé par un festival de Trezeguet auparavant.

Juste avant Salah, Bolingi touche la barre

Offensivement, les Congolais ont pourtant fait le boulot. Avant le break de Salah, Bolingi pensait justement égaliser grâce à une belle tête qui heurtait la barre transversale. Et en seconde période, la bande à Bakambu n’a pas non plus démérité. Au contraire, elle aurait très certainement mérité de marquer un but, mais un dernier coup franc de Bolasie aux 20 mètres ne parvenait pas à tromper la vigilance d’El-Shenawy, dans un grand soir.

Si les Pharaons valident ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale, en attendant le match décisif pour la première place face à l’Ouganda, la RDC fait tout l’inverse. À l’heure actuelle, les Congolais ne sont pas encore éliminés puisque ces derniers peuvent encore espérer finir parmi les meilleurs troisièmes, mais il faudra un concours de circonstances pour que cela arrive...