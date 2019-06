CAN 2019 - Classement des meilleurs buteurs : les stars se font discrètes

Goal fait le point sur les meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Mohamed Salah (Egypte), Sadio Mané ( ), Ryad Mahrez ( ), Wahbi Khazri ( )... Les joueurs habitués à faire trembler les filets dans les grands championnats européens ne manquent pas dans cette 2019.



Néanmoins, alors que la phase de poules n'est pas encore terminée, ce ne sont pas les joueurs les plus attendus qui demeurent en tête du classement des buteurs, dominé par un trio composé de Poté ( ), Okwi (Ouganda) et Olunga (Kenya), auteurs de 2 buts chacun.



Bien entendu, au fur et à mesure que la compétition avancera, ce classement évoluera et devrait permettre aux buteurs des meilleurs nations de combler leur retard... À commencer par ce dimanche soir (21h00) pour l'Egyptien Mohamed Salah, qui affronte l'Ouganda ?

Coupe d'Afrique des Nations 2019 : Qui sont les meilleurs buteurs ?