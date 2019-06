CAN 2019 - Cameroun : Les joueurs en grève ?

Moins d'une semaine avant leur entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs camerounais réclameraient le versement d'une prime.

Alors que le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations doit avoir lieu ce vendredi en Egypte, le tenant du titre pourrait ne pas participer à la compétition.

En effet, les joueurs de la sélection des Lions Indomptables auraient entamé une grève depuis ce jeudi au sein de leur hôtel à Yaoundé. Selon le média africain Afrika Foot, ils réclameraient le versement de la prime de participation qui s’élèverait à 30 500 €.

"Pas d'argent, pas de vol"

La participation des Camerounais à la CAN n’est donc plus certaine étant donné que le règlement stipule que les équipes doivent arriver au maximin cinq jours avant leur premier match. Les Lions ont donc jusqu’à ce jeudi soir pour ne pas être disqualifié mais l'ensemble des sélectionnés clameraient "pas d'argent, pas de vol".



Le staff camerounais aurait tenté de faire intervenir Samuel Eto’o en tant que médiateur pour mettre fin à cette grève mais cela n'aurait aboutit à rien, explique le média local. Le Cameroun doit débuter sa compétition mardi prochain contre la -Bissau, avant d’affronter le (29 juin) et le (2 février).