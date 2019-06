CAN 2019 - Cameroun : La liste des 23 sans Vincent Aboubakar (Porto)

Buteur décisif en finale contre l’Egypte (2-1) dans les derniers instants du match lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2017, Vincent Aboubakar est le grand absent de la liste pour cette prochaine édition. Le sélectionneur camerounais, Clarence Seedorf, n’a pas retenu le buteur du dans la liste définitive des 23 Lions Indomptables qui participeront à la CAN 2019.

Alors que Paul-Georges Ntep avait déjà été écarté de la première pré-liste, six autres présélectionnés ont été contraints de quitter le rassemblement. Parmi eux, Simon Omossola, Pierre Akono, Moumi Ngamaleu, Steve Régis Mvoue, Jeando Fuchs (Sochaux) et donc Vincent Aboubakar.

Du côté des présents, on retrouve le marseillais Clinton Njie, le Parisien Choupo-Moting ainsi que l’Angevin Stéphane Bahoken.

Pour tenter de défendre son titre en Egypte, le Cameroun sera dans le groupe F et devra faire face au , au et à la -Bissau, premiers adversaires des Lions, le 25 juin prochain (19h).

