CAN 2019 - Cameroun : Fin de grève pour les joueurs

En conflit avec la fédération, les joueurs camerounais auraient enfin trouvé un accord pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

Après de longues heures de négociations, la grève des joueurs camerounais est enfin terminée à quelques heures du début de la Coupe d’Afrique des Nations. La Fédération de football du Cameroun et ses joueurs ont trouvé un accord sur le montant des primes de participation à la CAN.

En grève depuis jeudi matin, les hommes de Clarence Seedorf participeront bien à la compétition et sont actuellement en train de rejoindre l'Egypte, où se tiendra cette prochaine édition.

Une prime de 30 400€ refusée

Gaëtan Bong, le capitaine Eric Choupo-Moting et le gardien Carlos Kameni avaient été reçus par le ministre des sports, ce vendredi. Environ 30.400 euros avaient été versés aux 23 joueurs mais ces derniers réclamaient davantage pour disputer la compétition. Les joueurs avaient diffusé un communiqué pour expliquer les raisons de ce conflit et indiquaient notamment avoir dû payer "entièrement ou partiellement leurs billets d’avion" et ne pas avoir reçu "leur prime de présence de stage."

Les négociations se sont poursuivies dans la journée et ont donc finalement abouti à un accord, ce vendredi. Alors qu’il avait refusé d’intervenir la première fois, Samuel Eto’o aurait finalement accepté de jouer un rôle de médiateur pour éviter une disqualification du Cameroun lors de la CAN. Le tenant du titre débutera donc bien sa compétition mardi prochain contre la -Bissau, avant d’affronter le (29 juin) et le (2 février) en phase de poules.

Eux aussi engagés dans un différend financier avec leur fédération, les joueurs du Zimbabwe sera également bien présents pour disputer le match d'ouverture contre l'Egypte ce vendredi (22h). Une annonce faite par la fédération elle-même.