CAN 2019 - Au mental, la Tunisie vient à bout du Ghana et affrontera Madagascar

Au terme d'une rencontre disputée, ce sont bien les Tunisiens qui sont venus à bout du Ghana, décrochant leur billet pour les quarts de finale.

Alors que la 2019 réserve son lot de surprises de manière presque quotidienne en Egypte, la donne était simple pour le et la , ce lundi soir : s'imposer pour rejoindre la surprise Madagascar en quarts de finale de la compétition.

Une rencontre fermée, jusqu'à l'accélération des Aigles

Mais avant de penser à affronter le petit poucet, et donc de faire office de favori légitime à une potentielle qualification en demi-finale, encore fallait-il prendre le meilleur sur son adversaire du soir. Et force est de constater que cela n'a pas été chose aisée, tant les débats entre Ghanéens et Tunisiens ont été âpres et disputés. Ainsi, le spectacle n'a pas forcément été au rendez-vous au stade d'Ismaïla, le premier acte ayant uniquement été marqué par un but injustement refusé aux partenaires d'André Ayew ainsi que par une tentative échouant sur le poteau de Kasim Adams à la 16ème minute de jeu.







Au retour des vestiaires, la Tunisie montait au régime au fil des minutes sous l'impulsion d'un Wahbi Khazri entré en jeu peu après l'heure de jeu. De manière méritée, les Aigles de Carthage allaient être récompensés de leur changement de rythme à la 73ème minute de jeu, quand Khenissi reprenait victorieusement un centre en retrai venu de la droit pour ouvrir le score et délivrer la sélection entraînée par Alain Giresse.

Un but gag envoie les deux équipes en prolongations

Sonné par cette ouverture du score, le Ghana peinait à se remettre en ordre de marche et n'inquiétait pas réellement le portier tunisien pendant la fin de rencontre, accusant le coup et se dirigeant tranquillement vers une élimination. Mais à défaut d'une révolte, c'est un miracle ou presque qui profitait aux Ghanéens dans le temps additionnel... Alerte : but gag.

À la 92ème minute de jeu, les Black Stars peuvent jouer un coup franc intéressant aux abords de la surface de réparation. Afin d'apporter de la taille dans la boîte, Alain Giresse décide de procéder à un changement et fait entrer le défenseur Bédoui... Le coup franc est tiré, et sur son premier ballon, ce même Bédoui, plus haut que tout le monde, dévie involontairement le cuir vers son propre but et trompe son gardien : 1-1. Scénario surréaliste.



Pendant ces 30 minutes supplémentaires, loin d'être les bienvenues pour des organismes déjà émoussés, aucune des deux formations ne parvenait à se détacher au score. La séance de tirs aux buts allait devoir décider du sort de ce dernier huitième de finale... Dans cet exercice périlleux, aucun Tunisien ne cédait à la pression, tandis qu'un seul Ghanéen ne transformait pas son tir aux onze mètres. Au mental, ce sont bien les hommes d'Alain Giresse qui se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition, eux qui affronteront .